　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

財運超強！「3生肖」12月事業一路衝　有望調薪、升職

▲ 運勢,好運,財運,開心,成功。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲3生肖在12月將迎來財運爆發。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

時序即將進入12月了，在2024年的最後一個月，許多人都希望能得到幸運女神的眷顧，開心迎接新年到來。對此，《搜狐網》即點名，兔、蛇、豬這3大生肖，不僅在財富上將迎來爆發，事業上也將開啟嶄新的局面。

兔：迎來財富與機會的春天

[廣告]請繼續往下閱讀...

對屬兔的人來說，12月無疑是個充滿機會的月份。隨著年底的到來，各類年終獎金、業績分紅等財務狀況頻頻亮相，這將為屬兔的人帶來可觀的財富。同時，兔年出生的人在事業上也會迎來新的開端，尤其是在與團隊合作方面，他們的溝通能力和協調能力將會充分發揮。

建議屬兔的人大膽創新，爭取在工作中提出自己的獨特見解，塑造個人品牌，做到以實力說話。同時，由於本月整體運勢較強，屬兔的人也可以適當進行投資，尋找潛在的財富增值機會。

蛇：智慧與靈活的結合

屬蛇的人在12月的運勢同樣可圈可點，智慧與靈活將成為他們進步的關鍵。這個月份，屬蛇的人會發現自己在工作上有了更多的靈感與創意，迎接事業的轉折。面對複雜的工作任務，他們會以獨特的視角來看待問題，尋找最優解決方案。

在財富方面，屬蛇的人也會因老闆的認可而獲得豐厚的獎金或提昇機會。建議屬蛇的人在這個月保持敏銳的洞察力，抓住時機，與同事建立良好的關係，為自己的職業發展鋪路。此外，蛇年出生的人在個人生活上也會迎來一些小驚喜，或許是舊友的重聚，或許是愛情的升溫，都是人生的美好時刻。

豬：穩健前行的財富管理者

豬年出生的人在經濟和事業上也是令人矚目的一方。在12月，屬豬的人會在工作中逐漸找到自己的節奏，重心開始轉向財富的管理與累積。這個月，屬豬的人將能夠理性生活，將收入合理分配，避免不必要的開支。同時，他們在職場上的表現也會獲得認可，有望調薪或升職，這無疑為他們的財富基礎打下了堅實的基礎。

建議屬豬的人在理財上尋求專業建議，善用投資工具，穩健增值，以確保財富的可持續成長。此外，健康方面也不容忽視，保持良好的作息和飲食習慣，將使他們在事業和生活中游刃有餘。

延伸閱讀
新娘崩潰！砸49萬辦「全素婚宴」　家人自備20份大披薩入場：這才叫食物
勞動部員工「打假卡」工時逾12小時　謝宜容私下為人曝「每人慘兮兮」
美人氣饒舌歌手今來台開唱「沒趕上飛機」不來了！　歌迷氣炸：聽過最荒謬的理由

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「味全龍見面會」太臨時？蔣萬安找體育局長談30分鐘　地點改大
快訊／迎接中華隊返台！　桃園機場擠滿大批球迷
人妻出軌遇暴力男！小王街頭狂刺　認了挽回無望動殺機
中華隊成日本強勁對手！松坂大輔讚嘆「印象深刻」　點名這3人表
中華隊奪冠　6球員來自開南大學！郭李建夫領軍
「台灣英雄世界12強勇奪冠軍」華航機長廣播恭賀　旅客鼓掌歡呼
陳傑憲從小就帥！嫩照曝光　國小教練讚：非常自律、榮譽感強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車頭燈太亮！白光閃爆整條路超刺眼　他氣炸：想問候他祖先

「台灣英雄世界12強勇奪冠軍」華航機長廣播恭賀　旅客鼓掌歡呼

賀中華隊奪冠！台中「激旨燒鳥」日本生啤買1送1　屋馬推和牛優惠

財運超強！「3生肖」12月事業一路衝　有望調薪、升職

鋒面夜襲北東轉雨　冷氣團後天報到「低溫跌破10度」

原本對他有偏見！「林昱珉真實模樣」狂圈粉　大票人：無地自容

插管病患醒來第1句「台灣有贏嗎？」本人發聲了　完美結局曝光

陳傑憲母是街友守護神　「棒球媽媽」生前認養54個原民弱勢兒

提振嘉義觀光　交長：明年推動中崙溫泉區整體規劃

禁團令未解！旅行業赴觀光署遞陳情書　「4大訴求」一次看

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台中嬰遭鬼切騎士撞亡　新手媽全身傷泣：要把他生回來

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

機車頭燈太亮！白光閃爆整條路超刺眼　他氣炸：想問候他祖先

「台灣英雄世界12強勇奪冠軍」華航機長廣播恭賀　旅客鼓掌歡呼

賀中華隊奪冠！台中「激旨燒鳥」日本生啤買1送1　屋馬推和牛優惠

財運超強！「3生肖」12月事業一路衝　有望調薪、升職

鋒面夜襲北東轉雨　冷氣團後天報到「低溫跌破10度」

原本對他有偏見！「林昱珉真實模樣」狂圈粉　大票人：無地自容

插管病患醒來第1句「台灣有贏嗎？」本人發聲了　完美結局曝光

陳傑憲母是街友守護神　「棒球媽媽」生前認養54個原民弱勢兒

提振嘉義觀光　交長：明年推動中崙溫泉區整體規劃

禁團令未解！旅行業赴觀光署遞陳情書　「4大訴求」一次看

NanaQ自爆「2年不穿內衣只貼胸貼」！　羞喊：胸型更圓更好看

「味全龍見面會」太臨時？蔣萬安突找體育局長談30分鐘　地點改大巨蛋

快訊／迎接12強中華隊返台　桃園機場湧現大批球迷

攀玉山與台結緣近一甲子　日翁中本憲一畢生藏書捐埔里圖書館

人妻精神出軌遇暴力男！小王街頭狂刺險奪命　認了挽回無望動殺機

釋放需求　中國一線城市取消普通與非普通住房標準

草爺遭爆「千人加密貨幣群疑割韭菜」！　勾惡蒐證正面起衝突

日本棒球之所以難以超越　原因在此！

兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

江坤宇守備美技、張奕實力驚人　啟蒙教練曝2人國小時苦練過往

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

生活熱門新聞

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

台灣奪冠！他搭高鐵「豪請喝飲料」身分超大咖

快訊／財神來了！統一發票9、10月中獎號碼出爐

「林昱珉全英文受訪」畫面曝　今年目標進大聯盟

金牌掛繩壞了！江國豪喊做工差：謝謝老婆幫我縫

陳傑憲轟出3分砲　日本球迷「1表情超真實」

中華隊「台灣英雄見面會」26日舉辦！

70%人押「中華隊冠軍」！運彩估慘賠1.6億

陳傑憲曝「最欣賞的球員」是他！

牛棚穩到不行！網點名王建民：最大隱形功臣

12強海報「隱藏大魔王」成真！網笑噴1共通點

更多熱門

相關新聞

陳傑憲母親生前是街友守護神

陳傑憲母親生前是街友守護神

2019年創立的「高雄市微笑慈善會」，短短時間就在高市社福界闖出名號，理事長黃淑娟「砸鍋賣鐵」租房成立街友收容所，她把街友當朋友，透過聊天、訪談了解他們的家中狀況，找到對方的家人，其實這麼佛心來的「娟姐」來頭不小，不但是中華職棒球星陳傑憲的媽媽，過去還曾是走路有風的「大姐頭」，也曾經流落街頭當過一年多的街友。

馬斯克首次處理的效率目標出現？

馬斯克首次處理的效率目標出現？

世大運破百戶閒置社宅釀治安隱憂

世大運破百戶閒置社宅釀治安隱憂

MLB記者讚可打大聯盟　陳傑憲回應了

MLB記者讚可打大聯盟　陳傑憲回應了

40歲保全不見蹤影！同事登門驚見「赤裸腐屍」

40歲保全不見蹤影！同事登門驚見「赤裸腐屍」

關鍵字：

搜狐網12月周刊王

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面