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政府效率部首次目標出現？　馬斯克開酸：SEC每月只進辦公室一天

美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）。（圖／達志／美聯社）

▲美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

即將在川普政府統領政府效率部的馬斯克（Elon Musk），日前在社群網站X上對即將卸任的美國證券交易委員會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）進行嘲諷，指稱「聽說SEC每月僅進辦公室一天，是否屬實？」這也讓外界懷疑，政府效率部的優先處理目標，難道就是SEC？

根據《Crowdfund Insider》報導指出，在川普當選之後，SEC主席根斯勒就宣布，自己會在川普宣誓就任當天辭去SEC主席的職務。根斯勒除了在X上發布這起消息外，還對SEC的工作人員、拜登總統等人表達感謝之一，感謝他們賦予自己「這份不可思議的責任」。

（圖／翻攝自社群網站X）

▲（圖／翻攝自社群網站X）

但隨後馬斯克則在根斯勒的文章底下留言開酸「聽說美國證券交易委員會（SEC）每月真的只在辦公室工作一天，這是事實嗎？」

（圖／翻攝自社群網站X）

▲（圖／翻攝自社群網站X）

報導中也提到，根斯勒在SEC任職期間一直是個備受爭議的人物。他對加密貨幣資產採取強硬的執法立場，同時也被批評追求過多的政治目標，但照常理而言，在SEC工作，應該要避免涉入這類的行為。而先前也有評論家對於SEC的居家工作政策提出質疑，指責過於寬鬆，大多數員工每月僅在辦公室出現一天。

根據2023年美國監察長辦公室（OIG）發布的一份報告指出，截至2021年7月，SEC允許員工自願在SEC的工作場所現場工作。之後在2023年1月，SEC的主管們被要求每個薪資期至少在辦公室工作兩天。到了2023年3月，非主管人員也被要求每個薪資期至少在辦公室工作兩天，除非經批准可以遠程工作。一個薪資期通常為兩週。

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