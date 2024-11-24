　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中6月嬰遭撞亡相驗死因出爐　生母、肇事鬼切騎士複訊後請回

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市大里區22日下午發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子騎車將6月大男嬰固定胸前，遭黃姓男子鬼切撞擊，車禍致使男嬰傷重不治，林、黃受傷送醫。檢察官今天（24日）相驗，認車禍造成男嬰因顱骨骨折、腦出血及嚴重腦腫脹，導致休克死亡；林女未依規將孩子置於後座、黃男違規肇事部分，檢察官認無強制處分必要（具保或羈押），2人複訊後請回。

本案發生在22日下午3時許，61歲黃男騎車沿東榮路行駛，經過路口時突然左切欲轉入西榮路；對向直行的28歲林姓女騎士反應不及，雙方對撞，林女6個月大的兒子重摔在地，救護人員趕抵現場時已無呼吸心跳，送往仁愛醫院一度恢復心跳，轉往中國醫搶救後宣告不治。

警方查，雙方酒測值均為0，黃男未依規定駛入來向車道；林女所騎機車附載人員未依規定設在後座，加上未戴安全帽，將2人依過失致死罪嫌移送。

檢察官今天中午會同法醫相驗，林女還原事發經過，她表示，當時她是直行，看到對方鬼切時完全來不及反應，跟小孩就直接拋飛出去，自己短暫昏迷，有好心民眾上前幫忙，她靠著意志力又稍微恢復意識，趕緊要民眾幫忙先救小孩，但孩子臉色已經發黑。

檢察官相驗後判定，男嬰因顱骨骨折、創傷性腦傷合併腦出血及嚴重腦腫脹，導致創傷性併中樞神經性休克死亡；林女及黃男於複訊後請回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳傑憲炸裂3分砲！台灣4比0日本
金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天
「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見
風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」
快訊／林昱珉三振強打牧秀悟霸氣怒吼！2局0比0

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雲林啃老男討錢失敗「徒手打死母」　傷害血親致死遭檢方聲押

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

「台茂購物中心」多次污染大坑溪　桃園環保局：絕不寬貸

主管涉性騷女員工並閃辭　台鹽綠能：不會因人員異動而停止調查

台中6月嬰遭撞亡相驗死因出爐　生母、肇事鬼切騎士複訊後請回

滑手機不爽被糾正！陸軍二兵怒罵長官「X你娘」　1原因下場超慘

馬公案山造船廠傳意外！漁船突側倒壓2人　老闆兒重傷送加護病房

找不到媽媽　他持刀到姊姊辦公室堵人...遭警上銬制伏

台鹽工會將台鹽綠能62員工除名挨告　「決議程序違法」判無效

夫傳訊息給小三「習慣妳在上面」　露骨對話曝！法官判賠百萬

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

快訊／雲林啃老男討錢失敗「徒手打死母」　傷害血親致死遭檢方聲押

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

「台茂購物中心」多次污染大坑溪　桃園環保局：絕不寬貸

主管涉性騷女員工並閃辭　台鹽綠能：不會因人員異動而停止調查

台中6月嬰遭撞亡相驗死因出爐　生母、肇事鬼切騎士複訊後請回

滑手機不爽被糾正！陸軍二兵怒罵長官「X你娘」　1原因下場超慘

馬公案山造船廠傳意外！漁船突側倒壓2人　老闆兒重傷送加護病房

找不到媽媽　他持刀到姊姊辦公室堵人...遭警上銬制伏

台鹽工會將台鹽綠能62員工除名挨告　「決議程序違法」判無效

夫傳訊息給小三「習慣妳在上面」　露骨對話曝！法官判賠百萬

台日爭冠／陳傑憲炸裂3分砲！台灣4比0日本

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

快訊／雲林啃老男討錢失敗「徒手打死母」　傷害血親致死遭檢方聲押

徐生明盃16強出爐！徐總母校美濃晉級　日本LLB四冠教頭來台

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

豐原慈濟宮300年一遇祈安五朝清醮　江啟臣祈願國泰民安、黨運昌隆

金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天　球迷：為何不等明天？

疑被鬼新娘附身！英國娃娃超厭男　「博物館內抓傷17男」恐怖畫面曝

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

休旅車輾斃9歲路跑童！駕駛稱「沒看到小孩」

快訊／陪爸跑馬拉松　彰化9歲男童遭車撞頭被輾不治

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

快訊／土城爸揹兒跌倒！9月大男嬰命危

台中女超載撞行人　一家四口2人彈飛重傷

台中2高中生騎車遭輾雙亡　校方悲痛發聲

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

更多熱門

相關新聞

台中2高中生騎車遭輾雙亡　校方悲痛發聲

台中2高中生騎車遭輾雙亡　校方悲痛發聲

南投縣仁愛鄉台14線昨天（24日）發生死亡車禍，17歲蔡姓少年與17歲朱姓少年疑打滑摔車，遭後方水泥預拌車輾過慘死。據查，2人都來自台中某綜合高中，校方今天發出聲明表示，將積極協助身亡學生平安保險理賠，並持續宣導交通安全法規，另已安排輔導教師，將入班關懷同行學生心理狀況及啟動團體輔導事宜。

阿北撞死6月嬰　擲筊不同意他上香

阿北撞死6月嬰　擲筊不同意他上香

21歲男騎士遇左轉車　急煞噴飛重摔送醫不治

21歲男騎士遇左轉車　急煞噴飛重摔送醫不治

台中女超載撞行人　一家四口2人彈飛重傷

台中女超載撞行人　一家四口2人彈飛重傷

即／台中旱溪驚見男屍！民眾嚇壞報警

即／台中旱溪驚見男屍！民眾嚇壞報警

關鍵字：

台中車禍女子嬰兒不治相驗

讀者迴響

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

小S弄斷王瀅20萬精品包

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

休旅車輾斃9歲路跑童！駕駛稱「沒看到小孩」

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面