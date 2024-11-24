台中6月嬰遭撞亡相驗死因出爐　生母、肇事鬼切騎士複訊後請回

▲台中市大里區22日下午發生死亡車禍。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子騎車將6月大男嬰固定胸前，遭黃姓男子鬼切撞擊，車禍致使男嬰傷重不治，林、黃受傷送醫。檢察官今天（24日）相驗，認車禍造成男嬰因顱骨骨折、腦出血及嚴重腦腫脹，導致休克死亡；林女未依規將孩子置於後座、黃男違規肇事部分，檢察官認無強制處分必要（具保或羈押），2人複訊後請回。

本案發生在22日下午3時許，61歲黃男騎車沿東榮路行駛，經過路口時突然左切欲轉入西榮路；對向直行的28歲林姓女騎士反應不及，雙方對撞，林女6個月大的兒子重摔在地，救護人員趕抵現場時已無呼吸心跳，送往仁愛醫院一度恢復心跳，轉往中國醫搶救後宣告不治。

警方查，雙方酒測值均為0，黃男未依規定駛入來向車道；林女所騎機車附載人員未依規定設在後座，加上未戴安全帽，將2人依過失致死罪嫌移送。

檢察官今天中午會同法醫相驗，林女還原事發經過，她表示，當時她是直行，看到對方鬼切時完全來不及反應，跟小孩就直接拋飛出去，自己短暫昏迷，有好心民眾上前幫忙，她靠著意志力又稍微恢復意識，趕緊要民眾幫忙先救小孩，但孩子臉色已經發黑。

檢察官相驗後判定，男嬰因顱骨骨折、創傷性腦傷合併腦出血及嚴重腦腫脹，導致創傷性併中樞神經性休克死亡；林女及黃男於複訊後請回。