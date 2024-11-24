洪申翰接勞動部長、王義川遞補不分區　王世堅對兩人表現有信心

▲王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部霸凌案衍生成一場政治風波，勞動部長何佩珊請辭獲准，新任勞動部長將由民進黨立委接任，而不分區立委席次則將由民進黨政策會執行長王義川遞補。民進黨立委王世堅表示，洪申翰在新崗位一定會全力以赴，也對王義川未來在立法院的表現有信心。

王世堅24日受訪時被問到洪申翰接下勞動部長，稱兩人僅在立法院短暫接觸，認識不多，但知道他非常認真，對方參與社運勞運那麼多年，有相當了解，在新崗位一定會全力以赴。

至於在野黨攻擊王義川，王世堅說，這在意料之中，但王義川連進入立法院都還沒有，應該看看王義川進入後再來評論，且他對王義川有信心。

針對洪申翰出任勞動部長，行政院長卓榮泰表示，洪申翰是位快速學習、表現穩健，能平衡理想與務實間的立委；卓說，其實洪一開始很訝異，後來討論很多關於勞工政策的共同想法，在經過長考跟討論後，「洪申翰也願意在這時候出任未來勞動部長的工作，我對他表示非常的肯定、感謝」。

洪申翰本人則回應，這份邀請的背後是沈重的期待，當下是勞動部非常艱困的時刻。必須重拾社會的信任更需凝聚部內同仁這段時間低落的士氣，這是一個不能失敗的任務，自己接下了就會全力以赴。