宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布「旅遊警戒」：反猶恐怖主義

▲以色列拉比科根被證實已在阿拉伯聯合大公國死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列當局24日證實，在阿拉伯聯合大公國（UAE）失蹤的以色列公民科根（Zvi Kogan）已被證實死亡。以色列當局將這起事件形容為「反猶恐怖主義行為」，並承諾將肇事者繩之以法。

據CNN報導，科根是同時具有以色列和摩爾多瓦雙重國籍的拉比（rabbi，猶太教精神領袖和宗教導師)。他目前居住於阿拉伯聯合大公國，並為當地的正統猶太人（rthodox Jewish）組織「查巴德」（Chabad）工作。

今年11月21日，科根被通報下落不明，隨後阿聯當局根據相關資訊，判斷柯根的失蹤與「恐怖份子事件」有關，而科根的遺體也在11月24日被尋獲。

以色列總理辦公室和外交部24日發布聯合聲明，強調這起事件是「令人髮指的反猶恐怖行為」，並表示以色列將採取一切手段追捕相關嫌疑人。國防部長卡茲（Israel Katz）也譴責此行為為「懦弱且卑鄙」。

目前，阿聯當局尚未對此事作出回應，但以色列已對阿拉伯聯合大公國發布旅遊警戒，呼籲國人避免前往當地進行非必要旅行，並建議已在當地的以色列公民盡量減少外出活動，待在安全區域。