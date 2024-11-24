中埔鄉水資源宣導暨傑出農民表揚　獨角仙農場熱鬧登場

▲ 嘉義縣中埔鄉113年全民水資源宣導暨農民節表揚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉113年全民水資源宣導暨農民節表揚《秋之盛典---秋韻豐景》，11月23日在獨角仙農場熱鬧登場。繼去年活動佳評如潮，中埔鄉公所與中埔鄉農會再度攜手合作。為加強水源保護區宣導及體驗中埔農村風情，連結鄉內文化、產業、生態的連結，設計一連串精采活動，吸引近4千人到場。

▲ 晚會現場人山人海。（圖／記者翁伊森翻攝）



活動一早由中埔穀倉文創園區百人控窯揭開序幕，依季節時令提供中埔在地食材及甕窯雞，體驗古早田野樂趣;隨後分為中埔鄉公所-淺山埔漫遊，體驗中埔消失的產業籐寮造紙手工紙及中埔鄉農會-秋日野趣-果然茶香採果樂，兩種不同秋之盛典小旅行路線，最後再一起悠遊獨角仙農場，參與星光閃閃草原夜。

▲ 縣長翁章梁出席晚會。（圖／記者翁伊森翻攝）



另主場活動同時間如火如荼展開，草原市集、歡樂親子小草原、中埔達人SHOW、中埔限定小水滴提燈DIY等，邀請百餘攤市集，文創、中埔在地小農、各式美食、甜點供各位享用;現場參加水資源闖關列車，闖關成功可換取萌兔水杯及摸彩券，草原演出活動持續不間斷。

▲ 邀請歌手晚會演出。（圖／記者翁伊森翻攝）

傍晚時分表揚種出中埔優質的農產品傑出農民，;晚上閃閃星光草原夜，重磅邀請九天民俗技藝團、超級紅人榜許志豪、黃鈺涵、全球巨星陳孟賢、金曲歌后朱海君及黃妃，邀請民眾一起在星空下聆聽巨星的現場演唱，其中穿插摸彩活動，勁戰機車、GOGORO機車、IPHONE16、喬山足腰腿按摩小沙發、Dyson空氣清淨機等百項豐富大獎，要跟民眾一起嗨翻秋之盛典。

▲ 鄉長李碧雲致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）



中埔鄉長李碧雲表示，中埔物產從山產到養殖業應有盡有、琳瑯滿目。秋之盛典-秋韻豐景由公所及農會共同精心規劃，不同方式的呈現讓中埔鄉展現多元面貌。活動從白天延續至夜晚，要與民眾在矌野中感受屬於中埔的繽紛多彩，歡迎大家來中埔共襄盛舉，一起相揪來秋之盛典。