智慧科技導入農業　嘉義中埔幸福有機草莓農場效率經營

▲▼中埔有機草莓農場運用科技智慧農業 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣智慧科技農業見長，導入智慧設備管理田間事半功倍又可提升產量賺取更多利潤，威果科技創辦人李厚寬與嘉義縣中埔鄉幸福有機草莓農場合作，導入感應設備成功種植比過往多3倍面積的有機草莓，與有種植經驗的地主李健銘試圖翻轉台灣農業印象，李厚寬以科技數據鎖定台灣農業三大問題，提出解方親自嘗試要吸引年輕人返鄉從農，而縣長翁章梁13日上午前往關心，暢談從農經營模式的改變。

李厚寬過去在荷蘭從事科技業，是智慧農業的經銷商，為何要回台第一線從農？他說看到台灣農業的三大困境，第一是台灣休耕土地不斷上升，第二政府長期補助農民積習難改，第三則是最大問題，沒有年輕人要回鄉從農。而解決問題的根本就是「思維」，他舉例台灣筆電科技在世界賣得很好，但最強的AI科技卻不是我們，科技或許可以改變效率，能讓測量的數據趨於準確，但思維卻不能完全以工具轉變。

李厚寬說，過去在荷蘭賣感應器客戶使用成效都不錯，但到台灣賣卻常被客戶抱怨，他開始思考國外投資成本與規模難以複製進台灣，因此提出核心主張將農場當成超商經營，導入科技、加盟、訓練等，「改變心態就能改變生意模式！」，也預告今年底會繼續找農場合作開第二家，如此解決休耕土地問題，改變思維就能在不同國家以不同品種、方式拓展。

至於如何吸引年輕人回家？李厚寬射出三支箭，第一是告訴他們農業可以賺錢、而且比以前多很多；第二是溝通不全憑經驗，而是以可傳承的科學化角度切入；第三則是告訴他們農業也可以出國比賽，接軌國際，未來希望可以讓國際認識嘉義農產生態，他強調一旦塑造起環境，年輕人加入後可以發揮的舞台就變大，市場機會也更寬廣。

李厚寬表示，他現在深耕嘉義打拼溫室精準農業，盼以自身經驗打動更多年輕人，塑造嘉義成為智慧農業中心的形象並走向國際，現在他能靠有機草莓賺到利潤，之後也會開發更多逐步擴張到不同地區，年輕人就能一起加入，包括資本、智農系統、管理制度、果物銷售全由威果負責，而農民地主可擔任顧問指導，抽取營業額賺取收入，休耕、補助、缺人問題就可隨之解決。

翁章梁說，智慧科技能免除沒經驗年輕人對從農的恐懼，以往在烈日田間工作時間很長，但透過科技遠端操控便可彈性規劃工作樣態，不像以前要待在田間很久，希望這樣的新模式讓年輕人從農後能通過量產、通路分享利潤，例如利潤90%歸販售者、10%歸設備投資商等，嘗試推動讓年輕人從農有收入、土地地主及設備投資商有利潤，兩全其美。