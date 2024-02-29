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中埔鄉「2024春嬉風鈴漫遊春饗」　3／2~3／3八掌溪畔熱鬧登場

▲▼ 中埔鄉「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」，將在3月2至3日一連兩天在八掌溪畔浪漫登場。 。（圖／翻攝中埔鄉公所臉書）

▲▼ 中埔鄉「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」，將在3月2至3日一連兩天在八掌溪畔浪漫登場。 。（圖／翻攝中埔鄉公所臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

每年3月黃花風鈴木都會在八掌溪畔及忠義路搖曳綻放，金黃交織甚是美麗，為分享這片美麗風景，繼去年活動廣受好評，中埔鄉公所及中埔鄉農會再度攜手合作，邀請民眾一起參與這場春天饗宴。

▲▼ 「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」活動 。（圖／中埔鄉公所提供）

活動規劃春光市集、花卉裝置藝術、闖關遊戲、表演團體、高空煙火等，邀請百餘攤市集，文創、中埔在地小農、阿里山特色高山茶及咖啡、各式美食、甜點享用;花海裡妝點別緻的裝置藝術及打卡區，邀請各位駐足美拍按讚換好禮;另有兒童食農教育區，闖關成功換取冰淇淋;小森林遊憩區各式遊具，讓孩子們嬉戲玩耍;晚上重磅邀請ozone、AkB48TeamTP、曾心梅、陳孟賢、黑曜精靈、粗大Band、佳世爵世樂團、巴大雄等明星，搭配璀璨中高空煙火秀，一同點亮夜空，嗨翻春嬉夜。

▲▼ 「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」活動 。（圖／中埔鄉公所提供）

中埔鄉長李碧雲表示，花團錦簇的「春嬉風鈴」，由我們公所及農會共同精心打造本次活動，不同方式的呈現讓中埔鄉展現多元面貌，結合中埔鄉內文化、產業、生態的連結。春嬉風鈴從白天延續至夜晚，要與民眾一同感受春意盎然的氣息，除了黃花風鈴木。

▲▼ 「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」活動 。（圖／中埔鄉公所提供）

今年特別整理河岸，在岸旁種植了一畝夢田，花海將於活動後開始陸續綻放，待開花之時，群花相映美不勝收，花期維持近兩個月，讓平日散步河濱民眾一齊感受春之魅力，這是中埔特別準備給各位的驚喜。這禮拜周末一連兩天，邀請各位一起到中埔賞花、散步、逛市集。

▲▼ 「2024春嬉風鈴 漫遊春饗」活動 。（圖／中埔鄉公所提供）

活動詳情請至中埔鄉公所官網(https://jhongpu.cyhg.gov.tw/)或臉書搜尋「中埔鄉公所」、「中埔鄉農會」、「李碧雲，與您同行點耀中埔!」查詢。

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