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大陸 大陸焦點 特派現場

陸小六生霸凌小三生　派出所副所長「出手教訓」遭停職

記者蔡紹堅／綜合報導

寧夏固原近日發生12歲小學生被警員毆打的事件，事件鬧大之後，固原公安局於24日通報，打人的警員是當地派出所的副所長，目前已被停職，正接受調查。

這起事件發生在22日下午，從監視下所拍下的畫面可以看見，有兩名警員走在路上，其中一人看見迎面走來的小學生，立刻抓住對方狂毆，嘴裡還一邊大罵。

小學生至少被踢了3腳、打了2個耳光，多次倒地，但又被警員抓著頭髮拉起來打罵。旁邊的另一名警員雖然沒動手打人，但也沒有制止同事，任由小學生遭毆。

▼派出所副所長毆打小學生。（圖／翻攝微博）

▲▼陸警員毆打12歲小學生　倒地之後「抓頭髮拉起來繼續打」。（圖／翻攝微博）

事件鬧大之後，固原公安局介入調查，並於24日發出通報，稱兩名警員來自原州區張易鎮派出所，當天下午3點多，接到民眾報案，稱孩子在學校被同學毆打，王姓副所長於是帶著值班人員出動。

副所長到達現場，該校兩名三年級學生反映被同校六年級的馬姓男學生多次毆打，警員於是對現場人員資訊進行登記，並安撫傷者和其家屬情緒。

期間，馬姓男學生自行離開現場，副所長於是帶著輔警去找人，並在找到人之後踢打對方，後將人帶回學校的辦公室等家長。監視器畫面中的兩名警員就是副所長及輔警。

公安局強調，事發之後，立即配合馬姓男學生的家長，帶孩子到醫院檢查治療，經醫院CT、彩超和醫生現場檢查，身體臉部、後腰體表有輕微軟組織挫傷。

同時，副所長目前也已經停職配合調查，並向當事人家屬賠禮道歉。

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