「警察叔叔不可怕」是真的！小五女童錯過公車　走進派出所求助

▲台中一名小女童因為錯過公車，硬著頭皮找派出所警察叔叔幫忙，結果笑著跟到場的媽媽說「老師說警察叔叔不可怕」是真的。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名12歲小學五年級女童，14日放學後錯過公車，加上沒有看到老師在，只好鼓起勇氣，走進300公尺外的南屯派出所，想找警察叔叔、阿姨求救。員警看到女童緊張地走進來，還忘記家裡電話、地址，還好員警想到可以用聯絡簿找尋家長，最終順利聯繫上女童家人。

南屯所員警蔡明恩說，看到年僅12歲的女童怯生生站在值班台前，連忙詢問其狀況，得知錯過公車的女童遲未返家，求助無門的情況下，第一時間上前關心，親切地詢問其家中地址及電話，然而女童可能看到警察太過緊張，一時之間也說不清父母的聯繫方式，員警靈機一動，透過書包內的家庭聯絡簿順利聯繫上家人。

原本擔心遭到父母責罵的女童，在警察叔叔熱心解釋下，懸著一顆不安的心總算放下來，還敞開心胸分享學校趣事。員警還自掏腰包購買點心讓女童充飢，家人看到女童安然無恙感謝不已，女童甚至主動向家人介紹派出所的環境，覺得老師說「警察叔叔一點都不可怕」是真的。

女童原本錯過返家公車懊惱不已的心情，在警察的出手援助下，意外成為另類印象深刻的美好回憶。警方則說，家長平時應訓練家中幼童熟記住家地址、電話，並培養自我保護之觀念，遇有緊急狀況可立即撥打110報案專線求助。