又一起！湖南常德男子開車衝撞小學校門口　孩子們尖叫逃亡

記者廖翊慈／綜合報導

湖南常德永安小學校門口19日上午發生一起撞人事件。肇事男子駕車，無差別衝撞上學人潮，造成多人倒地。肇事男子當場遭家長，及附近居民合力制止，目前死傷人數仍在調查中。

▲▼ 學生們邊哭邊跑進校園。（圖／翻攝自X）

綜合陸媒報導，目擊者拍下的畫面顯示，肇事男子的白色車頭明顯毀損。事發當時正逢上學時間，孩子們邊哭邊跑進校內，還有學生試圖扶起倒地的同學，現場凌亂不堪。有網友目測，現場大約造成10多人受傷。

▲ 肇事男子被眾人制伏。（圖／翻攝自X，上同）

相關影片引起網友熱議，不少人擔心是否又是「報復社會」的行為，「經濟下行，戾氣越來越重了」、「又開始效法犯案，最近太不平了」、「最近為啥有這麼多報復社會的」、「一天天的太不容易了，孩子無辜啊」、「近期校園內外安全事故頻發啊」。

廣東珠海體育中心11日發生汽車惡意撞人事件，造成35死43傷，引起全中國震驚；江蘇無錫16日發生校園無差別殺人事件，造成8死17傷；廣東廣州的廣東工業大學17日又傳出，學生持刀砍人事件。

一個月內發生多起相關案件，讓大陸網友直呼，擔心恐會造成惡劣模仿，「呼籲官方嚴懲，並有效制止類似案件再發生。」