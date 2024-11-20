不聽父母勸！　陸小學生沉迷拍菸卡…致「手指潰爛長膿」

記者廖翊慈／綜合報導

湖南長沙一名8歲的張小凱（化名）近期沉迷在「拍菸卡」遊戲中，因過度用手拍打地面，導致他的十指出現了膿皰、結痂，並伴有劇烈的疼痛和搔癢感。小凱的父母無奈表示，雖已多次勸戒孩子，但仍無法阻止孩子在學校偷玩。

據《極目新聞》報導，小凱今年就讀小學三年級。自從「拍菸卡」在小學生群體中，流行起來，小凱也成了菸卡遊戲的愛好者，幾乎每天放學後，都會和朋友們相約玩拍菸卡。

▲ 小凱的雙手。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

據了解，這種遊戲的玩法是透過用手掌擊拍地面，使對方的菸卡翻面，從而贏取所有玩家的菸卡。

小凱因長時間用手拍打地面，導致雙手的皮膚，與地面頻繁摩擦，出現了紅斑和脫皮現象，對於父母的勸阻，小凱並沒有放在心上，依舊在放學後，和朋友偷偷玩菸卡。隨著情況逐漸惡化，小凱的十指逐漸潰爛，劇烈的疼痛和搔癢感讓他難忍，這才被父母強制帶到醫院治療。

▲ 大陸小學生間流行「拍菸卡」遊戲。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

皮膚科副主任醫師瞿勇指出，小凱的雙手皮膚損傷是由於，長時間與地面摩擦，形成的摩擦水皰合併感染，「孩子們皮膚嬌嫩，拍菸卡時，雙手在粗糙的地面反覆重擊和摩擦，容易造成破損和感染，甚至手指骨折，有的孩子為了獲取菸卡，會去翻找垃圾桶，容易感染細菌或者病毒。」