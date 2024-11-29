陸地鐵延誤沒公布原因　被爆料竟是「野豬闖入軌道」

▲野豬闖入地鐵軌道，導致多個車次延誤。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

南京地鐵一號線28日有大量車次誤點，但官方並未公布原因，有網友爆料，當晚有一頭野豬闖入了地鐵隧道，並在軌道上晃來晃去，才導致車次誤點。

從爆料網友提供的畫面中，可以清楚看見一頭野豬位於隧道內的地鐵軌道上，右下方寫著「南京地鐵一號線」，時間顯示為11月28日的晚上5時54分，正好就是車次誤點的時刻。

同時，畫面中也能看見「天隆寺」字樣，也就是誤點的天隆寺至安德門區間。

根據《極目新聞》報導，南京地鐵的客服人員表示，一號線上述區間的列車晚點問題已經解決，線路已恢復正常。至於是否有野豬進入該區間等具體情況，需諮詢該公司相關部門人員。

南京地鐵運營公司一名工作人員也說，已關注到野豬出現在地鐵隧道內的情況，但不清楚詳情。據其介紹，南京地鐵1號線安德門站至天隆寺站區間線路，安德門站是地上站，天隆寺站是地下站，兩站區間的線路既有露天部分也有隧道部分。

經過多次詢問，南京地鐵運營公司相關部門的工作人員才證實，28日確有野豬出現在地鐵隧道內，具體情況仍在調查覈實中，待查清後將通過南京地鐵官方帳號公佈。

中國大陸近期發生多起野豬襲擊民眾的事件，陝西嵐皋縣一頭野豬甚至闖入民居，衝撞、撕咬一名老婦人，導致老婦人傷重不治身亡。

▼陝西野豬闖入民居攻擊老婦人。（圖／翻攝微博）

