賴清德已安排接見台灣隊！舉辦英雄遊行　空軍戰機將伴飛迎接返國

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊挺進金牌戰。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

世界12強棒球錦標賽台灣隊24日將與日本隊展開冠軍戰，這已是台灣隊32年史上最佳戰績。據指出，不論晚上賽果，總統賴清德已經有所安排，要求文化總會、國防部空軍整備，比照迎接奧運英雄的規格，目前暫擬派遣F-16戰機升空迎接，也會在總統府內接見，並盛大舉辦英雄大遊行。

身為資深運動迷的賴清德，昨晚透過臉書表示，每一顆球、每一個play都使盡全力，永不放棄，這是台灣在這次的賽事，看見台灣英雄們展現出來的鬥志。他也邀請民眾，今晚一起為台灣隊應援集氣，「Team Taiwan 加油！」

由於這已經是32年來史上最佳戰績，因此不論今天結果如何，賴清德已經有所安排，要求文化總會、國防部空軍整備，比照迎接奧運英雄的規格迎接，讓台灣英雄們接受國人的歡呼與榮耀。

空軍方面，目前規劃派遣戰機升空，目前暫擬由F-16戰機執行伴飛任務。另外，在文化總會方面，也已經在籌備當中，勢必規劃在總統府鋪上紅地毯、搭建儀隊劍門，並由賴清德親自在府內迎接恭賀；在接見結束後，則會登上文總安排的車輛，舉辦英雄大遊行，接受國人的喝采。