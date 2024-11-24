花蓮9旬婦離家迷途！警用人臉辨識找到家屬　女兒激動致謝

▲婦人女兒趕到派出所接領母親並激動向員警道謝。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局仁里派出所於日前清晨5時許接獲民眾報案，稱在吉安鄉荳蘭橋頭發現一名疑似迷途的老婦人。接獲報案後，仁里派出員警員前往現場處理，發現該名老婦人身著簡樸，神情迷茫。經詢問發現她無法清楚表達自己的身分與住址，疑似患有失智症。

警方將老婦人帶回派出所，並細心照顧安撫情緒，同時向偵查隊請求支援。偵查佐王博逸隨即啟用人臉辨識系統，短時間內確認老婦人為9旬楊姓婦人，並查得其家屬聯絡方式。員警立即聯繫上老婦人的女兒。

據老婦人女兒表示，母親清晨外出後久未返家，家人非常著急，正四處尋找。

楊婦女兒到場後，情緒激動地表示，母親年事已高且患有失智症，經常忘記事情，這次若非警方迅速處理，後果不堪設想。她感謝警方用心守護民眾，展現「為民服務」的精神，並特別稱讚警方善用科技工具，讓母親得以平安回家。

警方在協助老婦人返家後，向家屬宣導失智症長者的預防走失措施，建議家屬可為長者配戴防走失手環或在其隨身物品上刻印聯絡方式。楊婦之女表示，會儘快為母親訂製防走失手環，以避免類似情形再發生。

分局長林俊廷呼籲，家中有高齡者或失智患者的民眾，應提高防範意識，平時多加關注家人行蹤，並可主動向警方或相關機構了解防走失資源。若民眾在路上有遇到類似情形，請立即撥打110，警方將全力協助，守護民眾安全。