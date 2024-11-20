感人畫面！拄助行器離家尋祖厝　 嬤陷水溝草叢...暖警背她脫困

▲行動不便的老婦人獨自出門尋訪祖厝，卻受困荒地草叢，草屯暖警背負前行送返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

年約70歲、行動不便的婦人因思念祖厝、日前竟使用助行器獨自離家，受困在自家附近的水溝草叢間；警方獲報後到場，將其背負至馬路上脫困，並送婦人返家，結束一場驚險旅程。

據了解，這名婦人與丈夫同住在草屯鎮，2名兒子長期在外工作、因此為父母申請居家照顧服務，居家照顧員當天到老婦家中，發現只有老翁在家，且直呼「太太不見了」、想要外出尋找；居家照顧員先安置好老翁後，於住家附近找尋，所幸在距離約400公尺外、御富路某巷內一處農田水溝上，即發現婦人受困在草叢，立即報案請求警方協助。

草屯警分局指出，中正派出所巡佐許勝泰、警員李博丞、簡宏熾接獲報案後，迅速循線找到2人位置，老婦表示因為思念祖厝，於是憑印象欲找尋回鄉的道路，卻因此迷失；由於婦人體力耗盡、且該處地面崎嶇難行，靠助行器也難以行走，許勝泰經婦人同意後，將她揹起、徒步約30公尺至馬路上，再以巡邏車將其載返家中，也總算讓其丈夫能夠安心。

草屯分局指出，老婦離家前不知何故將早飯倒入自己的背包中，許勝泰因此在揹負其脫困的途中，被漏出的米飯沾滿背部，不過他仍毫無怨尤，直呼能平安將奶奶送回家就好，善行也受到鄰里肯定。