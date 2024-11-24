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前美官員：烏克蘭若被迫求和　北京將對台操作疑美論

▲▼烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲何瑞恩寫道，烏克蘭如果對俄有任何停止敵對行為的舉動，或烏克蘭總統澤倫斯基被迫讓出土地，北京將以此為契機，削弱台灣民眾對未來的信心。（示意圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電

美國前官員何瑞恩對川普2.0的台灣政策提供建議，提醒烏克蘭如果被迫求和，北京將對台操作疑美論；若中國持續誤導外界美國接受「一中原則」，則美國能以「兩岸政策」的名稱取代長期的一中政策，縮減混淆空間。

何瑞恩（Ryan Hass）曾在歐巴馬任內擔任白宮國家安全會議中國事務主任，現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員。他昨天在布魯金斯研究所網站上，以「美國是否需要更新對台政策」為題發文。

何瑞恩寫道，烏克蘭如果對俄有任何停止敵對行為的舉動，或烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）被迫讓出土地，北京將以此為契機，削弱台灣民眾對未來的信心。

北京將在台灣發起資訊戰以表明兩點，一是美國的支持既有限也不可靠，二是期待美國會保衛遙遠的夥伴，並以此來抵抗統一是愚蠢的。

何瑞恩說，中國的宣傳媒體還會大肆宣揚美國雖然沒有參與烏克蘭的實際戰鬥，卻已在烏克蘭耗盡資源，暗示美國缺乏為台灣開戰的決心。

美國官員需要做好準備，強調台灣和烏克蘭的區別，以表明美國將維護台海和平穩定作為首要任務。

他舉例，比起烏克蘭，美國的經濟福祉及其安全承諾的可信度與台灣高度相關。美國法律要求政府維持能力，以抵抗任何可能危及台灣安全的武力或脅迫行為。

何瑞恩指出，這類法律義務不適用於烏克蘭。換句話說，美國國家利益與台灣事務有著直接而深刻的連結，烏克蘭發生的事件卻沒有這種影響。因此，把烏克蘭與台灣比較，充其量都是膚淺的。

此外，北京試圖營造越來越多國家接受「台灣是中國的一部分」、「中國有權對2300萬台灣人民施加控制及在世界舞台上代表台灣」的敘事。中國官媒經常曲解美國領導人與中國領導人會晤時的立場，指美國認同「一中原則」。

何瑞恩說，如果北京持續刻意扭曲美國對台政策立場，美國就可以釋出訊號，表示將開始把政策描述為「以兩岸政策為指引」，而非長期以來的一中政策。

「美國越是將做法轉向以兩岸政策為指導，就越清楚地呈現，北京試圖透過暗示美國接受一中原則來操縱外界看法，迫使美國在兩岸議題上更加明確地劃分與北京的區別」。

他也說，對於涉台的另外兩條外交攻擊路線，川普政府官員需要先發制人。第一是北京對美國擴張亞洲聯盟規模的論調；有時被稱為成立「亞洲版北約」，並正在將台灣納入這類規畫。

在闡述這項論調時，北京試圖表明北大西洋公約組織（NATO）於冷戰後東擴，為當前的烏克蘭衝突種下了因。根據北京的說法，如果美國不受到制衡，也可能會在亞洲引發類似的局勢，屆時台灣將成為區域戰爭導火線。

何瑞恩寫道，美國如果無視中國關於「亞洲版北約」的宣傳，將面臨後果。雖然中國的論調在美國聽來或許顯得牽強，但在部分東南亞國家和大多數發展中國家中，北京觀點仍有一定影響力。

他說，別的國家對北京論點的接受度越高，支持台灣的政治空間就越窄。為了戳破北京的資訊攻勢，美國在解釋對台戰略時，需要更直言不諱、更堅定，並否認美國將台灣視為工具，以與中國進行戰略競爭的說法。（編輯：唐佩君）

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