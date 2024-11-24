2024屏東聖誕節雙主燈正式點亮「歐風童話小鎮」　中華一條街限定市集首登場





▲2024屏東聖誕節登場，雙主燈點亮「歐風童話小鎮」 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

每年吸引上萬人朝聖的「屏東聖誕節」，23日在縣長周春米、美國在台協會高雄分處長張子霖與各級地方代表共同點燈下，正式揭開序幕。屏東今年以歐風童話為主題首度推出雙主燈，燈區從屏東公園擴展至火車站與週邊道路，透過打造繽紛聖誕城的18組燈飾，璀璨畫面也吸引了眾人目光，直呼百年歷史的屏東公園一秒變身充滿魔法的童話世界，而縣府此次也特別規劃開幕第一個週末搭配「中華一條街市集」，讓賞燈民眾與遊客好逛又好買。

周春米表示，屏東聖誕節是南台灣年末最大盛事，去年吸引超過80萬名民眾參與，今年首次擴大燈飾範圍，推出雙主燈，分別在屏東公園「聖誕童話屋」與屏東火車站「聖誕村」，搭配燈光秀定時展演，讓旅客們一下車站就感受到濃厚的節慶氛圍，到達主場域屏東公園的沿路還有燈光藝術可拍照打卡，18組夢幻燈飾將一路點燈至明年1月1日，歡迎全國大小朋友一同來屏東歡度耶誕節。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連續二年參加屏東聖誕節活動的美國在台協會高雄分處長張子霖表示，他今年除了舉家出動之外，也發現屏東聖誕節燈飾設計與去年不一樣，十分讚賞。對此，周春米也表示，縣府同仁每年為聖誕節添加創意絞盡腦汁，非常不容易，也謝謝大家的支持，23日點燈前剛好世界棒球12強比賽美國隊贏了委內瑞拉隊，讓台灣隊晉級冠軍賽，全民歡騰，她要特別謝謝美國好朋友。周春米一席幽默的時事談話，也引起全場民眾為台美友好熱烈歡呼。

值得一提的是，今年的屏東聖誕節，縣府團隊也邀請了曾經協助尋根的日本灣生後裔滝川恵光衣女士擔任特別來賓，陪同82歲的姨婆重松孝子再次到訪。重松孝子在屏東出生，離開台灣回到日本時還不到3歲，時隔80年再度踏上屏東土地，當她聽到縣府同仁說「歡迎回家」時也表示，自己非常感動。對於參加屏東聖誕節，重松孝子表示，她覺得活動氣圍很棒，範圍很大好像逛不完，和日本聖誕節大多是年輕人在過不同，屏東聖誕節很適合閤家同樂。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年的屏東聖誕節除了有眾人期待的週末限定飄雪秀，還有19米高、結合公園內的自然樹木創造專屬屏東的「願望樹」。活動期間每晚6點至10點分別有5區不同型態燈光秀輪番展演，包括屏東火車站前水池的「聖誕村」每15分鐘展演一次；位於屏東公園內的「聖誕童話屋」每30分鐘展演一次、「松鼠公爵城堡」每5分鐘一次、「奇幻夢遊」每10分鐘一次、「恬然入夢」每3分鐘一次。

另外，今年屏東聖誕節更走出屏東公園，擴及周邊商圈與屏東火車站，永福路及民生路人行道設置5組打卡裝置，民族路至逢甲路的路樹也妝點成金色大道，在公車亭更設計15種不同表情的聖誕老人，讓民眾在屏東各處都能賞燈、拍照打卡，發現意想不到的驚喜。

在逛街購物部分，縣府除了首度於中華路沿街以及屏東第一銀行外牆佈置絢麗的燈飾為中華商圈增添色彩，也規劃23日至24日連兩日封街舉辦「中華一條街市集」，集結文創手作、特色美食、甜點等超過70攤特色攤位，吸引爆多人潮，讓整座城市洋溢歡欣愉悅。

傳播處也指出，活動期間民眾可到服務台兌換紀念品「驚奇魔法棒」，還有多項主題活動，包括4間特色賣店販售熱可可、造型馬林糖、法式鹹派及可麗露等暖心美食、限定的聖誕拍貼機、每週末耶誕老公公的歡樂遊行派對隨機發放驚喜。

依活動規劃，12月20日至22日也會在田徑場前廣場舉辦聖誕市集村，販售特色風格餐飲、異國元素文創品等，歷年「屏東十大伴手禮」獲選商家將設攤，與民眾共度歡樂的聖誕節周末，相關情報也可以至2024屏東聖誕節活動官網或追蹤「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。