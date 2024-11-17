慶祝國民黨130年黨慶　蘇清泉：全力打拚屏東發展

▲國民黨屏東縣黨部17日慶祝130年黨慶。（圖／國民黨屏東縣黨部提供）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝國民黨今年130年黨慶，屏東縣黨部於今(17)日，以表揚晉齡黨員、績優義務幹部及薪火相傳及結合女多元文化藝術舞蹈表演，來舉辦慶祝活動。由縣議員蘇資婷、陳揚擔任主持人，立法委員盧縣一、議長周典論、多位黨籍議員、鄉鎮市長及民意代表等人出席與會，現場人數約五百餘人，活動中邀請老立委華加志授旗給年輕代表曾大衛象徵薪火相傳，一棒接一棒，永不熄滅，綿延不盡，最後也準備蛋糕，齊唱生日快樂。

活動中，朱立倫主席致詞時特別感謝每位黨員，尤其是資深黨員他們一生熱愛國民黨、一輩子為中華民國付出，在全世界很少有像國民黨這麼資深的政黨，在亞洲是最資深的，國民黨為了民主自由、人權法治的重大任務堅定不移，因而國民黨在台灣的存在與發展，一刻都不容放鬆，一刻都不能動搖。

他說，今天國民黨在立法院也是最大的黨團，在韓國瑜院長的帶領及黨籍委員的努力之下，為所有人民關心福國利民的法案、重大的預算法案打拚，針對原住民的禁伐條款爭取提高補助成功，因為農民很辛苦，爭取公糧補貼成功，還有大家最關心的醫療問題，成功爭取提高健保點值，這樣對大家的醫療與健康才有最大的幫助，

他指出，「另外財劃法更是重要，執政黨要把財稅留在中央，這是不對的，我們要把他爭取適當的部分作為地方建設，本黨就是要這樣為地方爭取、打拚。雖然，國民黨現在沒有黨產，資源也被沒收，但沒關係，國民黨有志氣，我們最大的資源就是我們的黨員和支持者，我們能持續下去，就因為我們的黨員和我們的好朋友，我們用這樣的決心繼續打拚、繼續努力，深耕基層，南部一定要勤耕基層，才能感動選民」。

屏東縣黨部主委蘇清泉於會中表示，屏東為農業縣以農、魚、蓄牧業發展為主，所以在這些發展主軸上其本人有詳細的發展規劃，及完善的照顧措施，因此其本人在立法院為民主自由、人權法治、福國利民的法案全力打拼，如高鐵延伸到屏東潮州，堅決反對高鐵倒退嚕，如此才能更便利的讓人、財、物更快速便利的流通，綠鬣蜥氾濫爭取爭加預算大力捕捉、減低農民作物損失，屏南快速路恐衝擊沿途觀光提自行車道串連南台灣海岸線景點，大力發展觀光事業、爭取到紅豆險並爭取紅豆風災補助、風災補助從寬認定、補助之外提供低利貸款復耕、前半年免利息之後年息1.4%、農改所轉型為輔導團隊、主動出擊、積極協助農民轉型等詳盡之規劃，「在在顯示我對屏東鄉親的用心」。