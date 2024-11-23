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「台灣隊長」陳傑憲辣妻同框峮峮！　零濾鏡照曝光

12強／陳傑憲辣妻同框峮峮太養眼　沒在怕！零濾鏡照洩最真實樣貌

▲中職統一獅球員陳傑憲成為12強中華隊隊長，有實力又有高顏值擄獲一眾球迷，粉絲分享他的妻子綺綺也是女神。（圖／翻攝自陳傑憲Instagram）

文／CTWANT

2024世界棒球12強賽今（23）日是複賽最後一天，台日大戰將在台灣時間18時開打，美國稍早以6：5擊敗委內瑞拉，目前都只有1勝的台灣、委內瑞拉、美國比較得分差後，確定台灣晉級冠軍戰。12強賽事最受矚目的球星之一「台灣隊長」陳傑憲，他的辣妻綺綺帶著兒子飛日本替先生加油，她與女神峮峮同框照曝光，零濾鏡真實樣貌沒在怕。

綺綺近日透過Instagram分享，她與兒子飛到日本東京替陳傑憲加油，這也是她第一次獨自帶兒子出國有些緊張；母子倆順利抵達日本後，沒多久綺綺曬出一家三口用餐照，陳傑憲抱著兒子餵食超有父愛，父子黏TT讓她忍不住開玩笑，「有爸爸就好，兒子真讚真懂事」。

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12強／陳傑憲辣妻同框峮峮太養眼　沒在怕！零濾鏡照洩最真實樣貌

▲綺綺公開與峮峮的「零濾鏡照」，還有陳傑憲照顧兒子的體貼奶爸模樣。（圖／翻攝自綺綺Instagram）

用餐後陳傑憲一家三口回到飯店，綺綺又分享帶著兒子與啦啦隊女神的合照，兩人分別對著鏡頭嘟嘴和吐舌頭，看起來可愛又逆齡，還比出1的手勢，像是希望中華隊接下來能在12強奪冠的意思。而綺綺也大方說他們是用「零濾鏡」原相機拍照，自信表示，「嗯好險我們沒在怕」，沒有各種美顏效果，兩位女神展現最真實樣貌，依舊美麗動人。

12強／陳傑憲辣妻同框峮峮太養眼　沒在怕！零濾鏡照洩最真實樣貌

▲陳傑憲妻子綺綺是中信前啦啦隊女神。（圖／翻攝自綺綺Instagram）

陳傑憲與綺綺交往後，在2021年步入禮堂，目前育有2個兒子，一家四口也經常透過社群分享家庭生活；令球迷驚訝的是，綺綺雖然生過2個小孩，但她的身材維持得跟啦啦隊時期一樣好，出眾外貌在球員大嫂團中排得上前三名。

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