彰化爌肉飯節大胃王挑戰賽　名醫批：不健康又危險！縣府回應了

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府，12日舉行吃爌肉飯大胃王快閃挑戰賽，現場150人參賽，網紅吃飯兄弟周羿廷以1分48秒46吃完5碗爌肉飯，約20秒吃完1碗，得到冠軍；彰基名醫陳守棟在個人臉書發文認為，政府帶頭辦這種活動非常不應該，這是推動彰化爌肉飯最不健康最粗魯的方式，好食物是要細細品味的，吃起來要有氣質的，「狼吞虎嚥侮辱彰化的爌肉飯。」

陳守棟接受電訪時表示，爌肉飯是彰化很有特色的美食，要吃得健康，一下子吃不完、量也太多，應該是要細嚼慢嚥，對消化也不好，並認為，「一個飲食是一種文化」，要如何文雅化很重要，譬如韓國的泡菜得到聯合國教科文組織認定為非物質文化遺產。

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陳守棟指出，飲食如果好好推動，更可以受到民眾的重視，但也希望外界不要大肆批評，建議主辦單位可以搭配營養師舉辦「爌肉飯健康吃」、「爌肉飯趣味吃」等等，其他像是滷豆腐、大白菜、滷蛋或是蘿蔔等等的小菜，由民眾票選可以搭配小菜更加健康。

除此之外，陳守棟指出，或是可以搭配甚麼湯頭、搭配最好的飲料、這都可以引起大家注意，參與感也更踴躍，或者也可以如何用茶道的想法，改用「爌肉道」的想法應該是更好。

營養師廖英如表示，在8分鐘之內要吃下5碗的爌肉飯，也許會衝到胃溶肌，也有可能導致胃破裂、胃出血甚至導致死亡的案例，另外也有可能導致嗆傷或是吸入性肺炎的危險，其實大胃王比賽是相當有危險性的，建議民眾在品嘗美食，應該是細嚼慢嚥，才不會導致腸胃道消化不良的負擔。

縣府城觀處表示，這次爌肉飯大胃王活動，主要是希望以活潑的方式行銷彰化爌肉飯，因此，定調為趣味競賽，並在每梯次選手比賽前，都不斷提醒選手們要量力而為，安全第一。畢竟每個人身體狀況不同，吃不完的可以打包帶走，不會造成食物浪費。現場也安排醫護人員待命，並投保保險，以防萬一。

城觀處強調，感謝各界的指教，未來將更審慎思考舉辦活動模式，也歡迎全國民眾，繼續到彰化品嚐美味可口的爌肉飯。