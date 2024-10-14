　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化爌肉飯節大胃王挑戰賽　名醫批：不健康又危險！縣府回應了

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府，12日舉行吃爌肉飯大胃王快閃挑戰賽，現場150人參賽，網紅吃飯兄弟周羿廷以1分48秒46吃完5碗爌肉飯，約20秒吃完1碗，得到冠軍；彰基名醫陳守棟在個人臉書發文認為，政府帶頭辦這種活動非常不應該，這是推動彰化爌肉飯最不健康最粗魯的方式，好食物是要細細品味的，吃起來要有氣質的，「狼吞虎嚥侮辱彰化的爌肉飯。」

陳守棟接受電訪時表示，爌肉飯是彰化很有特色的美食，要吃得健康，一下子吃不完、量也太多，應該是要細嚼慢嚥，對消化也不好，並認為，「一個飲食是一種文化」，要如何文雅化很重要，譬如韓國的泡菜得到聯合國教科文組織認定為非物質文化遺產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

陳守棟指出，飲食如果好好推動，更可以受到民眾的重視，但也希望外界不要大肆批評，建議主辦單位可以搭配營養師舉辦「爌肉飯健康吃」、「爌肉飯趣味吃」等等，其他像是滷豆腐、大白菜、滷蛋或是蘿蔔等等的小菜，由民眾票選可以搭配小菜更加健康。

除此之外，陳守棟指出，或是可以搭配甚麼湯頭、搭配最好的飲料、這都可以引起大家注意，參與感也更踴躍，或者也可以如何用茶道的想法，改用「爌肉道」的想法應該是更好。

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

營養師廖英如表示，在8分鐘之內要吃下5碗的爌肉飯，也許會衝到胃溶肌，也有可能導致胃破裂、胃出血甚至導致死亡的案例，另外也有可能導致嗆傷或是吸入性肺炎的危險，其實大胃王比賽是相當有危險性的，建議民眾在品嘗美食，應該是細嚼慢嚥，才不會導致腸胃道消化不良的負擔。

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

縣府城觀處表示，這次爌肉飯大胃王活動，主要是希望以活潑的方式行銷彰化爌肉飯，因此，定調為趣味競賽，並在每梯次選手比賽前，都不斷提醒選手們要量力而為，安全第一。畢竟每個人身體狀況不同，吃不完的可以打包帶走，不會造成食物浪費。現場也安排醫護人員待命，並投保保險，以防萬一。

城觀處強調，感謝各界的指教，未來將更審慎思考舉辦活動模式，也歡迎全國民眾，繼續到彰化品嚐美味可口的爌肉飯。

▲彰化爌肉飯節大胃王快閃活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

ET快訊
楊繡惠「擁抱」徐乃麟大合解！
快訊／台2女星轉發「圍台軍演圖」：只有1個中國
解放軍圍台軍演　「航母艦載機」出擊畫面曝
日本47城市「魅力排行」！　冠軍城市出爐
陸客偷渡橡皮艇曝光！小小一艘物資超齊全
快訊／「一代梟雄」黃村病逝　享年58歲
快訊／國台辦宣布實施懲戒！　名單曝光
北韓人民被激怒了！　無人機傳單內容曝：癡肥金正恩戴名錶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

諾貝爾物理獎得主獲頒台大名譽博士　盼促進台法科學交流

國3接台66線南出匝道下午3時通車　高公局：南桃園往返台北更快

16萬台YTR發黑白大廚討論片「1神廚親回」！粉絲狂讚：超親民

面試問「正」字加1筆是什麼字？　妹子3秒回答當場錄取

比黃色小鴨還大！高雄萬聖節「巨型南瓜燈光秀」點亮凹子底公園

彰化爌肉飯節大胃王挑戰賽　名醫批：不健康又危險！縣府回應了

百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵：答案就在那

鳴日號漏掛車廂「交通部不知情」　台鐵究責：至少3人有疏失

名嘴張友驊訃聞曝光「30日9點半舉行告別式」

AI即時分析測驗結果　教育部推中小學英語自主檢測系統

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

諾貝爾物理獎得主獲頒台大名譽博士　盼促進台法科學交流

國3接台66線南出匝道下午3時通車　高公局：南桃園往返台北更快

16萬台YTR發黑白大廚討論片「1神廚親回」！粉絲狂讚：超親民

面試問「正」字加1筆是什麼字？　妹子3秒回答當場錄取

比黃色小鴨還大！高雄萬聖節「巨型南瓜燈光秀」點亮凹子底公園

彰化爌肉飯節大胃王挑戰賽　名醫批：不健康又危險！縣府回應了

百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵：答案就在那

鳴日號漏掛車廂「交通部不知情」　台鐵究責：至少3人有疏失

名嘴張友驊訃聞曝光「30日9點半舉行告別式」

AI即時分析測驗結果　教育部推中小學英語自主檢測系統

快訊／高雄塑膠廠大火！黑煙狂飄汙染物遭重罰　5區快關窗少出門

彰化短裙女徒步上國道！用路人嚇壞忙報警　上救護車送醫

楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

諾貝爾物理獎得主獲頒台大名譽博士　盼促進台法科學交流

CHANEL超萌耳罩、毛帽限定登場！COCO NEIGE系列打造滑雪機能穿搭

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

《黑白大廚》李愛德華：至今不敢吃豆腐⋯　拿坡里3億獎金用途曝光

台積電持平收1045　台股小漲73點來到22975點

全智賢被LV簽下最新代言人　女神經典語錄一起學

國3接台66線南出匝道下午3時通車　高公局：南桃園往返台北更快

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

生活熱門新聞

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

男友要送iPhone 16！她一到通訊行心冷

8萬年一遇　紫金山大甩尾出沒全台

吃喜酒見桌上「綠色這一包」嚇到　答案揭曉

AGA成人動漫展Coser賣「腳踩吐司」　全看傻

把握好天氣！　明雨區擴大

天母阿國香菇肉粥無預警歇業　兒證實

明冷高壓來襲「雨最多地區曝」　周末變天2地濕答答

「颱風灌飽」10水庫蓄水率破99%　專家樂：全台裝好裝滿

旅遊達人環遊76國家！　點名「6地」不會再訪

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

對國家沒感情又拿補助　黃揚明再罵楊大正

更多熱門

相關新聞

台61線186K封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬

台61線186K封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬

西濱台61線彰化漢寶路段186K處，今(14日)上午8時許1輛載牛奶槽車閃避不及、追撞停在路肩的載雞大貨車，當時2車皆未載運物品、2駕駛受到驚嚇自行脫困，其中槽車在猛烈撞擊下車頭解體，駕駛受到擦傷送醫，道路上全是油漬，公路局也緊急發布道路封閉消息，最快於下午2時20分才能恢復通行，肇事確切原因尚待調查釐清。

現身民眾黨活動！四叉貓曝：頂多300人

現身民眾黨活動！四叉貓曝：頂多300人

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

鬆獅蜥玩水消暑　沖涼舒服咪眼睛

鬆獅蜥玩水消暑　沖涼舒服咪眼睛

韓妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵

韓妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵

關鍵字：

大胃王彰化員基院長陳守棟網紅爌肉飯

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！

好市多冷凍生蝦仁「產地越南」嚇到不敢買！　內行人打臉

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

海底撈吃一半挑釁　大律師反遭「陸女網紅壓地暴打」：真的不怕死

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

首次出現！陸對台軍演模擬「要港要域封控」

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面