快訊／許銘春發聲明反擊林淑芬：生命的消逝不該被政治操作

▲謝宜容。（圖／翻攝YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容涉及霸凌。其中，綠委林淑芬22日表示，謝宜容相當心性高傲、跋扈，都是靠直屬長官蔡孟良、次長許傳盛、部長許銘春3人。對此，許銘春22日晚間發出聲明反擊，「這是一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具」。

許銘春聲明如下：

有關近日北分署的霸凌事件，在此我要向大家做一些報告與說明。

謝分署長曾經是我的部屬，這是事實，但這幾天我從媒體上看到謝分署長的種種行為，我很驚訝也很難過，若能及早發現她管理能力有問題，或許可以阻止悲劇的發生。作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分我責無旁貸，對於近日發生一切紛擾我表達深深的歉意。

而我也要說：這是一條生命的消逝，不該成為政治操作的工具。為了表示對社會大眾的負責，有一些事情我必須做出澄清。

這幾天，曾經跟我一起在勞動部服務四年的王政務次長，媒體報導我「對他冷淡」、「架空他」，媒體上報導他對於2月份陳情信的說法也前後不一。對於曾經共事的同事，一起為勞工、為工會打拼這麼久，做了很多事情，我有些遺憾。但這沒有什麼切割的問題，部內所有成員的責任，我一樣應該共同承擔。

▲前勞動部長許銘春拔擢謝宜容，稱謝過去行為正常，她從未接過任何相關陳情。（圖／記者屠惠剛攝）



另外，不知道是基於誤解還是有心人士的煽動，林淑芬委員對於我的指教許多並不是事實，希望她發言前能對事情做完整的查證，包括與我做直接的溝通，我想這會是比較合理的做法。無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。

許多對於我的指責與批評，我都願意承擔，這是我曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的。

但我希望所有的政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實，我們要追究的是一條寶貴生命為何消逝，以及探討如何在未來不讓同樣的事情發生，而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。

至於事件核心的謝分署長，她是在陳菊離開後才進入勞委會的，無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦而已。

在這場悲劇之後，包括我在內的相關人士，都應該深切地反省，接受人民的檢討，而不是相互攻擊與推諉，且讓事件的討論回歸理性，對悲劇深刻地銘記，並使其不再發生。再次強調，作為前勞動部長，我對往生者與社會大眾表達深深的歉意。