「子宮掉出陰道」走路卡卡　女信徒忍痛4個月...私密處潰爛險感染

▲林新旺提醒，女性朋友平時也可以進行凱格爾運動，加強訓練骨盆腔肌肉的彈性，但一旦出現有漏尿、子宮脫垂問題應立即就醫，找醫師檢查並治療。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名78歲婦女是宮廟虔誠志工，但今年覺得陰道有東西掉出來，讓她走路卡卡，而且雙腿跟掉出的肉體不斷摩擦，讓她疼痛不已。老婦人在家人陪同下就醫，一進診間解掉褲子，竟赫見整個子宮掉出陰道口，是最嚴重的子宮脫垂，且私密處紅腫、子宮頸也潰爛，醫師火速安排手術，將子宮推回正確位子。

老婦人表示，因害羞不敢向家人啟齒，且過往有朋友發生類似情況，結果子宮磨到破皮導致細菌感染死亡，讓她更害怕就醫。在宮廟擔任志工的她，還到廟裡擲筊問神明怎麼辦，結果神明要她「勇敢就醫」，才鼓起勇氣就醫，順利接受子宮復位與陰道修補手術，今天出席記者會分享自己抗病過程，也鼓勵老姊妹們勇敢就醫。

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台中醫院婦產科醫師林新旺指出，病患就醫時站著不需用力，整顆約15公分子宮已經垂墜在陰道口，是最嚴重的四期子宮脫垂，因子宮長時間磨擦陰道也造成陰部紅腫、子宮頸潰爛，甚至壓迫到尿道變形，「上廁所尿尿必須用手推開脫垂子宮，才能尿出來，生活相當不便」。

林新旺指出，根據統計顯示，子宮脫垂是許多懷孕生產、或工作需長期搬重物女性，中年後經常面臨的骨盆腔肌肉鬆弛，導致子宮等內臟掉出陰道外的退化性疾病，最近一個月內就接獲3名60到80歲婦人子宮脫垂案例。

林新旺呼籲，病患只要接受「棘韌帶懸吊術」微創手術，醫師從陰道口將子宮推回骨盆腔正確位置後並修補韌帶，住院治療三天就可以解決生活困擾，而女性朋友平時也可以進行凱格爾運動，加強訓練骨盆腔肌肉的彈性，但一旦出現有漏尿、子宮脫垂問題應立即就醫，找醫師檢查並治療。