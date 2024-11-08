比中風還可怕！醫一查確診腦癌　醫師示警：出現3症狀要留意

▲一名退休公務員開朗個性突然變得沉默，手腳也莫名無力，就醫才發現，腦部長了1顆3公分大腫瘤。（圖／達志示意圖）



記者游瓊華／台中報導

天冷突然手腳無力，不少人都以為是中風，但當心可能是腦中腫瘤作祟。台中醫院近來一個月就接獲3名病患出現手腳無力情況，以為是中風，但進一步細查，竟都是罹患惡性多型性膠質母細胞瘤，有的腫瘤甚至已經長到5公分大，存活期恐不超過一年。醫師提醒，如果出現說話不清楚、手腳無力以及性格改變等情況，都要留意當心是否腦部腫瘤影響，建議定期檢查，以早期發現、早期治療。

台中醫院神經外科主任陳典廷指出，台中一名60歲退休公務員、陳姓男子，原本個性幽默、能言善道，但今年7月起突然變得沉默寡言，9月初說話突然含糊不清、右側肢體無力症狀，家人以為他腦中風緊急送他就醫。

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陳典廷表示，檢查發現，陳男左側前腦有顆3公分腫瘤，切片後證實是惡性多形性膠質母細胞瘤；經3D立體導航精準定位，精準切除病兆；術後陳男右側手腳無力症狀，個性、語言能力也恢復，目前正配合腫瘤團隊進行化療與放療，病況穩定。

▲醫師陳典廷近日在門診遇到3名患者誤以為自己是中風，進一步檢查才發現罹患腦癌。（圖／記者游瓊華攝）



但讓陳典廷意外的是，過往腦癌患者約莫1個月會出現1例，但台中醫院在近期短短一個多月就接獲3例因為手腳無力，以為就中風就醫，結果竟然是腦癌的病例，「一名婦人到公園散步，結果突然手舉不起來，身體無力，被送到醫院治療，結果也被診斷出腦癌，腦部有個5公分大的腫瘤，像是棒球一樣大。」

陳典廷提到，多形性膠質母細胞瘤是沉默的殺手，是成人常見的腦部腫瘤，發現時往往已經病況嚴重，症狀依照腫瘤壓迫位置可能出現說話不清、肢體乏力、個性改變等症狀，因癌細胞不易根除且容易復發，屬於十分棘手難以治療的疾病，陳典廷主任提醒民眾，出現上述4症狀應立即就醫檢查，早期發現早期治療。