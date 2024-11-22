蔡英文訪加拿大逛超市　大讚「台灣元素」很漂亮

▲前總統蔡英文逛加拿大台灣超市Maeli Market。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文20日啟程前往加拿大出訪，預計出席在哈利法克斯市舉辦的2024HISF年會，蔡英文抵達加拿大的第一站，選擇到台灣美食超市Maeli Market參訪，對於店裡處處都是台灣元素的部分，蔡英文驚呼，很漂亮，認為這樣的超市，能夠讓當地人全方位體驗台灣的人情味和文化，用美食宣傳台灣。

此次出訪行程的第一站，蔡英文來到加拿大的台灣美食超市Maeli Market參訪。蔡英文認為，這個超市，真的很漂亮，處處都是台灣元素，讓來店的當地人，從飲食到採購，能夠全方位體驗台灣的人情味和文化，用美食宣傳台灣。

▲前總統蔡英文逛加拿大台灣超市Maeli Market。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

蔡英文跟多倫多的僑胞見面時，則感謝大家對她執政八年的支持，也謝謝大家一直以來的團結、熱心，發揮在地影響力，讓更多人關注台灣這幾年的進步與發展。

蔡英文提到，以前當總統時，沒有機會來到加拿大，這次終於可以在多倫多，面對面和熱情的鄉親好朋友團聚，親自向大家說聲謝謝，感謝海外台灣人各自用不同的方式，讓台灣走向世界。

蔡英文強調，過去幾年，全世界對台灣的重視是有目共睹，尤其是台灣跟加拿大的關係，更是大幅提升。「這個月初，加拿大國會就通過一項挺台動議，要繼續支持台灣參與WHO及ICAO等國際組織；還有去年12月，台灣也和加拿大簽署『投資促進及保障協議（FIPA）』，開啟雙邊關係的里程碑。」

蔡英文點出，台灣和加拿大是追求自由、和平的民主夥伴，彼此的產業結構也高度互補，此外，蔡英文進一步說明，現在的台灣，不僅是全球第21大經濟體，也在全球供應鏈扮演關鍵角色。

至於，台加關係未來的發展，蔡英文盼望加拿大的台灣朋友，能繼續發揮影響力，讓更多國家支持台灣加入CPTPP，繼續在各自的崗位上為台灣來打拚，讓台灣和加拿大的情誼，持續深化、促進更密切的合作。

最後，蔡英文表示，未來台灣還有很多事要做，大家要一起為現在的政府加油，讓在台灣走在更好的道路上，繼續大步邁向世界。