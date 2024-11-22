老父親久病「又罹胰臟癌末期」　英國女醫親手悶死他

▲英國一名女醫師，親手殺害久病父親。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國劍橋郡發生悲劇案件，一名女醫師親手用枕頭悶死88歲老父親，因為爸爸長年體弱多病，又被確診胰臟癌末期，她為了結束父親的痛苦，才會犯下弒親罪行。

太陽報、每日郵報報導，巴里（Barrie Davenport）長年體弱多病，平時完全依賴女兒一人照顧。未料，2022年8月，他被診斷出胰臟癌末期，2個月後已經臥床不起，大部分時間都失去意識，被預期時日無多，最後在安養院的床上被悶死。

莉莎（Dr Lisa Davenport）犯案後，向養老院其他住戶及經理坦承犯案。21日開庭時，她也承認過失殺人罪、換取減刑，並且已獲檢方接受。

Daughter who suffocated dad with pillow to end his cancer agony faces jail https://t.co/mVVO7gvIG6 pic.twitter.com/DKbeXz0XgZ — The Mirror (@DailyMirror) November 22, 2024

根據證人說法，巴里被殺害的那一天，因為太過痛苦，在病床上極度躁動。檢察官約翰（John Price）也向法庭表示，證據顯示，死者「不可能有比被告更願意奉獻、更優質的家庭照顧者」，莉莎才會選擇奪走爸爸的生命。

3名精神科醫師檢測後一致認為，莉莎恐怕飽受心智異常折磨多年，卻沒有被及時診斷出來，「當時，她無法認知到自己做了什麼……顯著影響她理性行事與自我控制的能力，也為她的行為提供了解釋。」

被告辯護律師瑪莉（Mary Prior）形容，莉莎是「一名充滿愛心又忠誠的女兒」，也是父親巴里的主要照顧者，自從案件開始以來，一直獲得哥哥與姊姊的「支持」，「在量刑聽證會上，我們將把這起事件描述為一個仁慈之舉」。

據悉，此案預計明年2月7日宣判量刑，目前莉莎已經被有條件保釋。