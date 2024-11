老父親久病「又罹胰臟癌末期」　英國女醫親手悶死他

▲英國一名女醫師,親手殺害久病父親。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國劍橋郡發生悲劇案件,一名女醫師親手用枕頭悶死88歲老父親,因為爸爸長年體弱多病,又被確診胰臟癌末期,她為了結束父親的痛苦,才會犯下弒親罪行。

太陽報、每日郵報報導,巴里(Barrie Davenport)長年體弱多病,平時完全依賴女兒一人照顧。未料,2022年8月,他被診斷出胰臟癌末期,2個月後已經臥床不起,大部分時間都失去意識,被預期時日無多,最後在安養院的床上被悶死。

莉莎(Dr Lisa Davenport)犯案後,向養老院其他住戶及經理坦承犯案。21日開庭時,她也承認過失殺人罪、換取減刑,並且已獲檢方接受。

