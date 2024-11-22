綠黨團12字重話要謝宜容出面「嚴肅道歉」　支持國會3方式調查此案

▲謝宜容。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工輕生案，各界矛頭指向前分署長謝宜容，稍早勞動部長何佩珊更為此請辭。對整起事件，民進黨團今（22日）強調絕不護短，可採取聽證會、委員會專案報告甚至院級專案報告等方式，黨團都會支持。黨團幹事長吳思瑤也重話批評，要謝「出面負責、勇敢承擔、嚴肅道歉」，也希望這個個案成為公務體系同仁最大警惕，不要再有下一個謝宜容。

有立委提案為此成立調查委員會，吳思瑤強調，絕不護短，要嚴查法辦，民進黨團會利用各委員會專案報告、質詢更在預算審核期間發揮力量，也檢視公務層面相關法規是否出了問題，民進黨團立院職權行使法修法版本也有調查權設計，大法官解釋已經清楚說明，立法院調查權有前提要件，立法院調查權必須是輔助性權力，也為了避免權力分立原則受到戕害，司法偵辦中案件不得行使。

吳思瑤指出，行政院長卓榮泰已經將該案移送檢調，檢調也已經行動、監察院也啟動調查，此時立法院在院際機關已經開始調查後，無法成立調查委員會，若大家同意對於立院職權行使法加速修法，把現在違憲的調查委員會程序補正，後續只要不涉及院際機關，都可以成立調查委員會。

吳思瑤表示，民進黨團支持立法院有調查權，但要把現在拼裝車式的違憲條文修正，才有更完備立院調查權機制，這是當務之急。針對勞動部個案，因為司法權跟監察權已經介入，所以勢必無法成立委員會，但可採取聽證會、委員會專案報告甚至院級專案報告，民進黨團都會支持，讓立院合憲、合法監督，從個案到通案檢視，民進黨團同等關心這件事情，要獲得密不透風的檢視。

蔡易餘則表示，這次勞動部的狀況，民進黨同樣關心，希望整件事情調查加速，若有任何應該受懲罰之處，都應該嚴懲，謝宜容到現在還不出面，希望她請假後盡速出面說明。

至於何佩珊請辭獲准，蔡則表示，事發到現在為止，何佩珊積極面對也希望調查水落石出，但事發快速，何佩珊也為了向社會大眾展現決不寬貸的立場跟責任，對她請辭表示尊重，希望不要因為她請辭獲准，讓整件事情調查失去關注，要查得水落石出。

對於謝宜容的聲明，再度引發爭議，蔡易餘表示，謝是公務員身份，面對懲戒時本來就有相關規定跟救濟途徑，這是她的權利，但除了找律師，她需要出面跟大家澄清、溝通，到底他的訴求是什麼？而不是單純透過律師，整件事情調查要更快速。

吳思瑤則說出重話，要求謝出面負責、勇敢承擔、嚴肅道歉。吳思瑤表示，看到整起事件非常痛心也難以容忍，該道歉就要道歉，不要說一些社會無法接受的話，道歉承擔、接受懲罰，何佩珊應當負起政治責任，整起事件導致公務體系人心惶惶、士氣也受影響，很多事件並非在她任內發生，但她是現任部長，扛起責任也請起獲准，黨團予以尊重。

至於傳出謝宜容送絲巾，吳思瑤表示，公務人員要遵守公務員服務法所有官箴跟廉能，每位公務人員都是如此，法律規定清楚，大家都要恪遵法律、不要鋪張浪費，不鼓勵這種奉承的官場文化，很多謝宜容過去的行為該查就查，希望這個個案成為公務體系同仁最大警惕，不要再有下一個謝宜容。