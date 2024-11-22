謝宜容涉霸凌！精神科醫曝「高衝突人格」特徵：差不多全命中

▲勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容涉霸凌案。（圖／勞動力發展署北分署提供）

文／CTWANT

勞動部勞發署北分署遭爆出公務員因職場霸凌輕生事件，引起各界熱烈關注。知名精神科醫師潘建志昨（21）日就指出，因職場霸凌而身心受創，幾乎是他在每次精神科門診中，一定會聽到的故事，而「高衝突人士」的特徵包括愛指責與抱怨他人、思考模式非黑即白、有毒情緒隨意發洩、行為極端讓人抓狂等，「看新聞媒體中形容的北分署長謝宜容……差不多全部命中」。

潘建志在臉書粉專「BillyPan 潘建志醫師」發文分享，勞動部公務員職場霸凌案越演越烈，許多北分署長謝宜容在辦公室對同仁的欺壓言行也被曝光，「廣大網友深有共鳴，因為職場霸凌而身心受創，幾乎是我在每次精神科門診中，一定會聽到的故事」。

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潘建志表示，「高衝突人士」有幾個特徵，包括愛指責與抱怨他人、思考模式非黑即白、有毒情緒隨意發洩、行為極端讓人抓狂等等，「如果你的主管是『高衝突人士』，該怎麼辦？很慌，對不對？這很正常，因為這個主管上面的大主管，可能也不知道怎麼去管他」。

潘建志接著說到，嚴重的「高衝突人士」，甚至在臨床上符合精神醫學中人格障礙的診斷，而透過《別等到被欺負了才懂這些事：第一時間就做好衝突管理》這本書，便可以對這種心理狀態有基本了解，「遇到職場霸凌時，不管是選擇抗爭（戰）還是退場（逃），心理有底才能有方向」。

潘建志也曬出一張「正常人VS.高衝突人士」的圖表，從圖片上可以看到，高衝突人士的行為模式包含死板不知變通、無法自我反省、沒有同理心、指責他人、推卸責任等等，其中最常見的人格障礙類型，有自戀型人格、偏執型人格、邊緣型人格、反社會型人格、戲劇型人格等，「看新聞媒體中形容的北分署長謝宜容，在上面這張表中，差不多全部命中」。

文末，潘建志感嘆，與其試圖將這起惡性職場霸凌案導向政黨鬥爭，甚至發動人肉搜索謝宜容，不如引入心理學知識，才能系統性地有效改善台灣惡劣的職場環境，「以暴制暴解決不了問題。歷史告訴我們，許多嚴重的個案往往是台灣社會進步的契機」。

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