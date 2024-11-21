美研究「左流右新」增中風機率　羅一鈞駁：同時打2疫苗安全可行

▲疾管署副署長羅一鈞。（資料照／記者洪巧藍攝）

文／中央社

衛福部今年秋冬公費疫苗首次流感、COVID-19同步開打，國民黨立委廖偉翔今天質疑，美國研究指出2種一起打恐增中風機率。疾管署回應，公費疫苗並未提供這項研究中所用的2種疫苗。

今年秋冬疫苗，首次有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和流感疫苗同步自10月起分階段開打，符合疫苗接種資格者，可同時接種2種疫苗，衛生福利部疾病管制署並以「左流右新、健康安心」為年度接種標語。

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國民黨立委廖偉翔今天在立法院第11屆第2會期社會福利及衛生環境委員會今天舉行第10次全體委員會議上質詢指出，根據美國醫學會雜誌所刊登的研究發現，同時接種COVID-19和流感疫苗，會導致中風風險會增加，美國食品藥物管理局專家分析相關醫療保險理賠數據，也得到相同結論，質疑左流右新接種政策。

衛福部長邱泰源答詢表示，要打什麼疫苗、疫苗怎麼打，都是經過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家嚴謹討論。

衛福部疾管署長莊人祥說明，每個研究有不同證據等級，關於疫苗接種後心血管疾病風險，也陸續有看到其他研究的成果，因此會再蒐集這些研究，跟ACIP委員討論、釐清。

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署發言人羅一鈞並以文字對媒體說明，這份研究是針對雙價COVID-19疫苗（BA.4／BA.5疫苗）接種者，且同時接種「高劑量流感疫苗」或「加佐劑流感疫苗」做的分析，顯示被接種者中風機率些微增加，為每10萬劑3例，美國食藥署評估增加風險為低，並認為增加中風機率是與這2種新型流感疫苗提高免疫反應有關。

羅一鈞說明，目前國內公費流感疫苗仍使用「無添加佐劑之標準劑量」流感疫苗，未納入上述研究使用的2種新型流感疫苗。未來若評估將上述新開發流感疫苗納公費，會一併將此研究及其他相關研究結果，提至ACIP專家會議討論。

羅一鈞並表示，已有多項研究顯示，同時接種COVID-19疫苗和流感疫苗，不會增加中風風險，且因罹患COVID-19或流感反而會增加中風機率，國際上均建議心血管疾病高風險族群應接種疫苗。且「美國醫學會雜誌」（JAMA）刊登最新研究結果發現，「打COVID-19隔1到2週後打流感」和同時接種2種疫苗，不良反應比率和免疫效果都相當，再度佐證同時接種此2疫苗安全可行。