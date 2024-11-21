vivo台灣總經理喊話X200系列銷量成長200%　mini上市可能性曝光

記者蘇晟彥／台北報導

vivo X200系列21日正式宣布在台灣開放預購，29日正式上市，官方祭出超狂優惠刺激買氣。對此，台灣區總經理陳怡婷喊出「X200銷量成長200%的目標」，同時被問到在中國討論度極高的「X200 mini」在台未上市一事，她也指出必須先看X200銷量，才有數據去跟總部爭取是否在台灣上市。

▼X200、X200 Pro 29日將在台灣正式上市，售價分別為 29,990、37,990元。



針對X200 mini未在台灣上市一事，陳怡婷表示，目前確定國際版在台灣僅有X200、X200 Pro上市，主要原因是東南亞的市場對於大螢幕尺寸的需求相對來說比較明顯，但mini有沒有機會進來，還是得看這次200系列的銷量，一但達到目標，就能去跟總部爭取，就像這次只有台灣在X200的顏色上引進「海洋之心」、「白月光」兩個顏色，對我們來說沒有不可能，但就得拿出銷售的決心。

針對這次X200系列的銷售目標，陳怡婷也喊出「200%成長」的目標，上一代X100系列大約是在2萬台，直到現在仍有些許數量在賣，在國際版中台灣是整體表現最好的市場；面對200%的目標，vivo也認為由於X200單價比較低，搭配電信商的優惠就可以以極低的專案價拿到手機、通路商部分則為主力在X200 Pro的銷售，會依據不同通路的特性去進行銷售。

▼陳怡婷透露，要看X200銷量才能去爭取X200 mini是否在台灣上市。

