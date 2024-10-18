vivo X200 Pro、100Pro 規格比一比　支援4K／120fps慢動作攝影

記者蘇晟彥／北京報導
vivo 14日在北京發表旗艦手機X200 系列，其中X200 Pro以「蔡司2億APO超級長焦」做為主打，《ETtoday新聞雲》整理的X100 Pro、X200 Pro的規格差別，以及舞台效果拍攝、4K 60fps（杜比視界）錄影範例，讓消費者能更快速了解到底這代進步幅度！
▼X200 Pro拍照功能表現亮眼。（圖／記者蘇晟彥攝）
除了處理器從天璣 9300進化到9400外，在外型上今年X200 Pro也從原先的3D曲面設計更改為「全等深微四曲」設計，讓外型變得更加「滿溢、圓潤」，拿起來的手感更佳，且重量較上一代只重了3g；在鏡頭、拍照部分可以參考下方文章，整體來說在鏡頭大大大升級，最高可以高達100X超長焦，能夠拍出十分細緻的照片。
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最後，vivo X200 Pro也支援4K / 120fps 慢動作錄影，在4K／60fps狀況下則可以開啟杜比視界（Dolby Vision），不只是在拍照突出，在各種需要紀錄的狀況下，也能透過手機拍出高畫質影像。
|規格
|vivo X200 Pro
|vivo X100 Pro
|處理器
|天璣 9400
|天璣 9300
|螢幕
|6.78 吋 AMOLED 螢幕
|6.78 吋 AMOLED 螢幕
|螢幕解析度
|2,800 x 1,260
|2,800 x 1,260
|螢幕更新率
|120Hz
|120Hz
|亮度
|4,500nit
|3,000nits
|設計
|全等深微四曲
|3D 曲面設計
|記憶體與儲存空間
|16GB+256GB, 16GB+512GB, 16GB+1TB
|16GB LPDDR5X + 512GB UFS4.0
|主攝像頭
|5000 萬畫素, 1/1.57 吋 IMX906 感光元件
|5000 萬畫素, 1/1.75 吋 IMX989 感光元件
|主攝鏡頭參數
|23mm, OIS, GLC T, VCS, 3.0 超穩運動, 藍玻璃 2.0
|23mm, OIS, 藍玻璃, 傳感玻璃
|望遠鏡頭
|2000 萬畫素, 1/2.67 吋 HP9 感光元件
|5000 萬畫素, 100mm, 1/3 吋 OV64B 感光元件
|望遠鏡頭參數
|85mm, OIS, APO 變焦, 100x 變焦
|100mm, f/2.5, OIS, 藍玻璃, 鏡頭玻璃, 望遠變焦
|超廣角鏡頭
|4800 萬畫素, 1/2.0 吋 JN1 感光元件
|5000 萬畫素, 15mm, 1/2.0 吋 JN1 感光元件
|超廣角鏡頭參數
|15mm, f/2.0
|15mm, f/2
|電池容量
|6,000mAh
|5,400mAh
|有線充電
|90W 有線快充
|100W 有線快充
|無線充電
|30W 無線快充
|50W 無線快充
|防塵防水等級
|IP68
|IP68
|尺寸
|162.36 x 75.96 x 8.49mm
|164.05 x 75.28 x 8.91mm
|重量
|228 克
|225 克
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