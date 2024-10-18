vivo X200 Pro、100Pro 規格比一比　支援4K／120fps慢動作攝影

記者蘇晟彥／北京報導

vivo 14日在北京發表旗艦手機X200 系列，其中X200 Pro以「蔡司2億APO超級長焦」做為主打，《ETtoday新聞雲》整理的X100 Pro、X200 Pro的規格差別，以及舞台效果拍攝、4K 60fps（杜比視界）錄影範例，讓消費者能更快速了解到底這代進步幅度！

▼X200 Pro拍照功能表現亮眼。（圖／記者蘇晟彥攝）

除了處理器從天璣 9300進化到9400外，在外型上今年X200 Pro也從原先的3D曲面設計更改為「全等深微四曲」設計，讓外型變得更加「滿溢、圓潤」，拿起來的手感更佳，且重量較上一代只重了3g；在鏡頭、拍照部分可以參考下方文章，整體來說在鏡頭大大大升級，最高可以高達100X超長焦，能夠拍出十分細緻的照片。

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最後，vivo X200 Pro也支援4K / 120fps 慢動作錄影，在4K／60fps狀況下則可以開啟杜比視界（Dolby Vision），不只是在拍照突出，在各種需要紀錄的狀況下，也能透過手機拍出高畫質影像。