檢察界「退案王」超扯劣行曝！遭罰俸6月損失百萬　上訴再被打臉

▲宜蘭地檢署前檢察官吳志成，企圖偷簽結2起案件，遭判罰俸6個月。（圖／記者游芳男攝）



記者吳銘峯／台北報導

宜蘭地檢署前檢察官吳志成，因結案品質草率輕慢，被外界稱為「退案王」。他在2019年到2021年間偵辦的101起案件因有疏失，遭監察院提出彈劾，送交職務法庭議處。職務法庭一審將他罰俸6個月，吳志成不服，上訴二審。職務法庭二審駁回上訴，全案確定，吳志成將損失上百萬元。

吳志成現年68歲，中興大學法律系畢業，司法官學院28期結業，他曾在值班時消失，警方報命案相驗時找不到他，只好讓兇刀留在死者身上。另外也因辦案態度草率，一年內遭主任與檢察長核退上百件，因此被封為「退案王」。他也因為遭年度職務評定「未達良好」（考績丙等），打起行政官司，要求宜蘭地檢署改變評定，但敗訴確定。吳志成已於2022年6月間退休轉任律師。

監察院日前對他進行調查，並在2023年5月間，對吳志成提出彈劾。監察院的調查報告中指出，吳志成承辦某起槍砲案件時，明知已經發現監視器畫面、現場採集到彈殼，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，打算簽結案件。另外在偵辦某起毒品案件時，他也不顧現場查獲的安非他命等證據，試圖將案件簽結。這兩案都經主任檢察官請其注意事證及規定，但吳志成均不理會，執意為之，案件只好改簽由其他檢察官辦理。

此外，監察院也發現，他在另2019年到2021年間偵辦的案件中，共101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人，就逕行起訴或聲請簡易判決處刑。由於被告或犯罪嫌疑人未經傳喚，無從得知自己被起訴的罪名、無從為自己說明，更無從請求調查對己有利的事證。監察院認為吳志成的作法，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，與憲法正當法律程序不符，因此提出彈劾，移送職務法庭議處。

職務法庭於今年4月間做出一審判決，認為他在偵辦槍砲、毒品兩案中試圖簽結，這部分有疏失應予懲戒，因此判決罰款、罰款金額為當時的月俸6個月，大約1百萬元。但對於101案並未傳喚被告的部分，職務法庭則認為這部分不付懲戒。吳志成不服，上訴第二審，職務法庭二審駁回上訴，全案確定。