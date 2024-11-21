　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察界「退案王」超扯劣行曝！遭罰俸6月損失百萬　上訴再被打臉

▲宜蘭地檢署21日起訴涉賄選的冬山村長林姓候選人。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭地檢署前檢察官吳志成，企圖偷簽結2起案件，遭判罰俸6個月。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭地檢署前檢察官吳志成，因結案品質草率輕慢，被外界稱為「退案王」。他在2019年到2021年間偵辦的101起案件因有疏失，遭監察院提出彈劾，送交職務法庭議處。職務法庭一審將他罰俸6個月，吳志成不服，上訴二審。職務法庭二審駁回上訴，全案確定，吳志成將損失上百萬元。

吳志成現年68歲，中興大學法律系畢業，司法官學院28期結業，他曾在值班時消失，警方報命案相驗時找不到他，只好讓兇刀留在死者身上。另外也因辦案態度草率，一年內遭主任與檢察長核退上百件，因此被封為「退案王」。他也因為遭年度職務評定「未達良好」（考績丙等），打起行政官司，要求宜蘭地檢署改變評定，但敗訴確定。吳志成已於2022年6月間退休轉任律師。

監察院日前對他進行調查，並在2023年5月間，對吳志成提出彈劾。監察院的調查報告中指出，吳志成承辦某起槍砲案件時，明知已經發現監視器畫面、現場採集到彈殼，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，打算簽結案件。另外在偵辦某起毒品案件時，他也不顧現場查獲的安非他命等證據，試圖將案件簽結。這兩案都經主任檢察官請其注意事證及規定，但吳志成均不理會，執意為之，案件只好改簽由其他檢察官辦理。

此外，監察院也發現，他在另2019年到2021年間偵辦的案件中，共101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人，就逕行起訴或聲請簡易判決處刑。由於被告或犯罪嫌疑人未經傳喚，無從得知自己被起訴的罪名、無從為自己說明，更無從請求調查對己有利的事證。監察院認為吳志成的作法，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，與憲法正當法律程序不符，因此提出彈劾，移送職務法庭議處。

職務法庭於今年4月間做出一審判決，認為他在偵辦槍砲、毒品兩案中試圖簽結，這部分有疏失應予懲戒，因此判決罰款、罰款金額為當時的月俸6個月，大約1百萬元。但對於101案並未傳喚被告的部分，職務法庭則認為這部分不付懲戒。吳志成不服，上訴第二審，職務法庭二審駁回上訴，全案確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事
「台灣球迷太強大」　江坤宇感動：大家都很想贏
中華隊遭委內瑞拉完封！　曾總：攻擊少了串連
「百年醬油廠」認了有親戚關係！　謝宜容正牌娘家曝光
對戰台灣好有趣！　富藍戈喊話：冠軍賽再碰頭
31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老
首戰吞敗！被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了
賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

追尾畫面曝！重機路口狠撞待左轉轎車　騎士噴飛摔地急送醫

御鼎興無辜被波及！謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

聲援掛失竊牌朋友爆混戰！推警撞頭被壓制縫3針　雙方互控提告

愛女出生不到1天突死亡！嘉市父母怒告醫院過失　解剖追死因

酒駕父載女兒與左轉轎車相撞1死1重傷　6歲女童相驗結果曝

31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老家

「死掉很容易」5億案夏男出庭痛哭　怪媒體害他背負「兩根刺」

北市「六星級高CP值」月子中心翻車　無照女冒充護理師教哺乳

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

追尾畫面曝！重機路口狠撞待左轉轎車　騎士噴飛摔地急送醫

御鼎興無辜被波及！謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

聲援掛失竊牌朋友爆混戰！推警撞頭被壓制縫3針　雙方互控提告

愛女出生不到1天突死亡！嘉市父母怒告醫院過失　解剖追死因

酒駕父載女兒與左轉轎車相撞1死1重傷　6歲女童相驗結果曝

31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老家

「死掉很容易」5億案夏男出庭痛哭　怪媒體害他背負「兩根刺」

北市「六星級高CP值」月子中心翻車　無照女冒充護理師教哺乳

我有2千萬身家！5億案夏男淚訴一審判決照抄媒體　曝做錯一件事

雪梨跨年煙火自由行攻略！整理6處免費觀看地點＆交通注意事項

抱持不想輸心態　黃子鵬可惜挨轟：那一球被掌握到

張奕首登東蛋繳好投！防禦率仍是0　退場急尋她身影

丟臉！日相石破茂出席峰會「坐著握手」滑手機　網暴怒：日本之恥

謝宜容涉霸凌列瀆職罪被告！律師分析可能結果...刑責論罪很難

小米SU7電動車「3度上修今年銷量」　產線加開班次月產2萬台

鍾小平按鈴告發稱調查小組瀆職　勞動部3點澄清

2025灶腳大賽開打！頌樂加入戰局1月登台　「動漫界伍佰」同日開唱

謝宜容作風曝！勞動部同仁揭「她喜歡向上經營」：每個人都慘兮兮

真理褲長腿妹鑽出後車廂　後方駕駛看傻：偷情膩？

社會熱門新聞

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

謝宜容事件波及「雲林望族」　134字回應一星洗版

彰化阿北深夜走路遭撞不治　騎士送醫　

即／5億案開庭爆衝突！夏男遭嗆扯下女子口罩

台鐵司機員猝死　出門前親吻妻子臉頰

即／聯繫不上房客！北市房東開門看到白骨嚇壞

大亨開價玩5年給1億　小模被控不起訴

勞發署北分署霸凌案！謝宜容遭列他字案被告調查

戒菸團體聚集抗爭　盼全面禁售紙菸

屏東男郵局搶劫　遭逮捕狂喊：我要告你們

被傳是謝宜容娘家　西螺「御鼎興」拿戶口名簿澄清

健檢僅1紅字…台鐵54歲司機員列車猝死！相驗結果出爐

欠房租19個月沒催討！暖心房東驚見她躺床上成白骨

更多熱門

相關新聞

少將酒醉強吻女上校還拿假聲明騙國安局　監察院全票通過彈劾

少將酒醉強吻女上校還拿假聲明騙國安局　監察院全票通過彈劾

國安局少將研究委員謝靜華今年2月晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚一女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽，國安局調查過程中，謝提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解。監察院今（21日）指出，其行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重斲傷影響國安特勤人員之聲譽及形象，情節重大。13位審查委員全數審查通過監察委員王麗珍、趙永清、鴻義章提案，全案移送懲戒法院審理。

保險安定基金贏了　翁大銘家族判賠13億確定

保險安定基金贏了　翁大銘家族判賠13億確定

一起讀判決／遭遇職場霸凌　怎麼辦？

一起讀判決／遭遇職場霸凌　怎麼辦？

更保獲得臺灣企業永續社會共融領袖獎

更保獲得臺灣企業永續社會共融領袖獎

新北狼父性侵10歲女兒　重判10年定讞

新北狼父性侵10歲女兒　重判10年定讞

關鍵字：

法律人權懲戒法院檢察官吳志成職務法庭退案上訴駁回

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台人熱情應援　網感動：超級大聲

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面