余天自爆「綠曾答應給公視董事長」　李遠：不是我要給誰就給誰

▲余天表示「民進黨欠他太多」，被立委質疑暗示爭取公視董事長一職。（圖／記者葉文正攝）

記者林育綾／台北報導

民進黨前立委、資深藝人余天日前受訪時表示「民進黨欠他太多」，曾答應給他公視董事長，最後卻沒有。由於公視董事長胡元輝任期到明年，有立委認為余天發言是想爭取公視董事長一職，質問此職能拿來當作酬庸？文化部長李遠則回應，公視董事都由審查委員會選出，「不是我要給誰就給誰」。

立法院今（21日）舉行教育及文化委員會，邀請文化部長李遠報告及備詢。立委洪孟楷提到，公視董事長胡元輝任期就到明年，但余天這時候在鄭弘儀的節目上，說出這些話，是不是在暗示想爭取這個位置，「公視董事長可以拿來當作人事酬庸？」

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▲文化部長李遠表示，公視董事長由委員會選出，「不是我要給誰就給誰」。（圖／記者屠惠剛攝）

李遠則回應，公視董事一直都是由立法院按政黨比例成立審查委員會，董事長則由董事選出。從前要4分之3的委員同意，導致過去有900多天無法產生新的董事；現則改為3分之2委員同意，再由董事選出董事長。因此在選董事長的時候，在過去經驗中，會有很多人來搶這個位置，再由委員投票產生，文化部「一點都沒辦法干預」、「不是我要給誰就給誰」。

余天是在17日接受節目「話時代人物」專訪時作出上述表示，主持人鄭弘儀問到「民進黨本來有答應過你什麼嗎」、「有答應讓你做電視台董事長還是總經理嗎」，余天透露，自己有要求過，那次不分區沒上時，本來說要讓他去華視，但他認為，華視屬於公廣集團，一年才撥3億，一個電視台預算這樣能做什麼？誰去做也做不起來，因此他選擇拒絕。

余天說，但後來他也要求「把我弄到公廣，公視董事長我就可以」，因為不用負擔責任，賠多少也沒有人會講話，當時他認為「你疼我就把我弄到那裡」，結果本來有答應的，搞到後來也沒有。