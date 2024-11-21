許銘春喊悲痛！道歉文「1句話」網看完更火：再多人都被霸凌者嚇跑

▲前勞動部長許銘春（左二）、謝宜容（左一）。（圖／勞動部）

記者曾筠淇／綜合報導

勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，引發外界高度關注，勞動部昨日透過粉專回應此事，勞動部前部長許銘春也發文道歉。不過，大票網友仍不買單，紛紛直呼「可憐的勞動部員工，被霸凌還沒有申訴管道」、「第一次知道原來『立意良善』其實是『利益良善』這樣子的用法，真是棒棒」。

勞動部昨日在臉書上表示，勞動部20日召開考績會，針對相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，經過考績會決議如下：

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1.北分署謝宜容分署長記兩大過免職。

2.勞動力發展署蔡孟良署長記一大過，何佩珊部長並決定將其調離主管職。

3.北分署直接督導離世同仁的副分署長李燕玲申誡2次、秘書室主任劉麗利小過1次。

許銘春19日也有在臉書上發文，坦言「任何同仁的逝去，對我來說都是最悲痛的事」，她和民眾一樣，透過媒體報導才知道「當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾」。

許銘春說，根據勞動部調查結果，該同仁因長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，「過去我也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。」她也認為應記取教訓，「希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視」。

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不過大票網友看完文章後，仍感到不滿，「謝宜容能囂張到當皇帝一樣，你是最大的共犯」、「那麼多證據都顯示霸凌，也有吹哨者出來證明，為何你還可以這樣無視」、「勞動部帶頭霸凌，做良好示範，完全示範給民間企業，如何官官相護，如何推諉責任，有錢的人如何仗勢欺人」、「最不該霸凌的單位帶頭霸凌」。

更有網友認為，許銘春「人力不足」的說法根本是在推卸責任，「什麼人力不足，100人有81人離職，再多人都被那位霸凌者嚇跑了好嗎」、「員額不足不是主因，官威太大才是原因」、「太誇張了！竟然還把責任推給政府，說什麼人力不足」、「睜眼說瞎話，明明就是霸凌扯什麼人力不足，去聽那個姓謝的錄音檔，好大的官威」。

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