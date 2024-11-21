如何提早發現失智？專家揭「超簡單方法」無痛測試：精準有效

▲墨西哥神經學專家建議，應該讓患者畫出時鐘，測試認知能力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

您是否擔心自己的記憶力大不如前？生、老、病、死是必須經歷的人生百態，其中罹患俗稱老年癡呆的阿茲海默症，更是教人感到畏懼。對此，墨西哥神經病理學專家貝穆爾斯（Jesus Ramirez-Bermudez）分享一個非常簡單的檢測方法，來測試腦部認知能力是否退化，他建議應該進行時鐘繪畫測試。

根據英媒《每日郵報》，研究認知衰退的墨西哥神經學專家貝穆爾斯在社群平台X上發文，分享他認為測試認知能力是否衰退時最簡單、且無須花費任何金錢的方法，他建議只要讓對方（或自己）在一張白紙上畫出一個具有1到12的阿拉伯數字鐘面，並將指針畫到指定的特定時間，例如11點10分。

貝穆爾斯表示，其實這項測驗的任務重點，取決於患者如何記住鐘面的樣子，而這被稱為「執行功能」的技能，其涉及人們如何規劃、組織，並完成一項任務，而執行功能正好是癡呆症開始發展時，最先開始衰退的認知技能之一。

Clock drawing. It remains one of the easiest and cheapest ways to identify patients with mental/behavioral disorders who require further neurological & neuropsychological workup



Source: https://t.co/DspllJWWYA pic.twitter.com/AXX99eaiqk — Jesus Ramirez-Bermudez (@JRBneuropsiq) May 29, 2023

報導指出，其實英國國民健保署（NHS）使用上述鐘面繪畫測試來測驗患者是否開始產生認知衰退的方法，已經長達數十年。一旦時鐘的圓圈開始出現傾斜、或是數字被畫在錯誤的位置上，可能代表患者已經開始出現認知能力衰退的問題。

不過，若是患者能夠畫出正確的時間，那就「幾乎排除」罹患癡呆症的可能性，因為人類要執行這項任務，必須要有廣泛的認知技能。報導建議，一旦您懷疑親友可能罹患記憶喪失或認知衰退等症狀，應該立刻進行這項簡單的測試。

據悉，阿茲海默症是最為常見的癡呆症，光是在英國就影響了98萬2000人。