如何提早發現失智？專家揭「超簡單方法」無痛測試：精準有效

▲墨西哥神經學專家建議,應該讓患者畫出時鐘,測試認知能力。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

您是否擔心自己的記憶力大不如前?生、老、病、死是必須經歷的人生百態,其中罹患俗稱老年癡呆的阿茲海默症,更是教人感到畏懼。對此,墨西哥神經病理學專家貝穆爾斯(Jesus Ramirez-Bermudez)分享一個非常簡單的檢測方法,來測試腦部認知能力是否退化,他建議應該進行時鐘繪畫測試。

根據英媒《每日郵報》,研究認知衰退的墨西哥神經學專家貝穆爾斯在社群平台X上發文,分享他認為測試認知能力是否衰退時最簡單、且無須花費任何金錢的方法,他建議只要讓對方(或自己)在一張白紙上畫出一個具有1到12的阿拉伯數字鐘面,並將指針畫到指定的特定時間,例如11點10分。

貝穆爾斯表示,其實這項測驗的任務重點,取決於患者如何記住鐘面的樣子,而這被稱為「執行功能」的技能,其涉及人們如何規劃、組織,並完成一項任務,而執行功能正好是癡呆症開始發展時,最先開始衰退的認知技能之一。

Clock drawing. It remains one of the easiest and cheapest ways to identify patients with mental/behavioral disorders who require further neurological & neuropsychological workup



Source: https://t.co/DspllJWWYA pic.twitter.com/AXX99eaiqk