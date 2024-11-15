駭客1秒破解！公佈台灣人今年「最愛用10組爛密碼」　專家曝解方

▲全球民眾最愛使用密碼的排列組合被公布。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

對現代人的生活而言，如何設定、記起自己所設定的密碼，無疑為一種極為平凡卻又沉重的挑戰，平時不僅得輸入電子郵件帳戶密碼，還得設定銀行帳戶密碼，以及社群平台、串流影音平台等密碼，深怕被不知名人士盜用。如今，某知名密碼管家程式公布今年度全世界，以及各國最容易「一秒被盜」的密碼。

綜合外媒報導，密碼管理器NordPass每一年都會公佈最常被使用、且容易讓駭客一秒駭入的密碼排行，只要登上排行榜，代表其安全性極低。

首先觀察2024年全球榜單，全世界最愛使用的10組密碼排名分別為「123456」、「123456789」、「12345678」、「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」、「123123」。

從全世界民眾最愛使用的密碼習慣來看，大多數人無疑偏好排列簡單、好記的數字密碼，或是從鍵盤各英文字母的順序排列，從左到右、亦或是垂直排列，例如「qwerty」就是在鍵盤上從左到右的排列組合。

至於台灣民眾今年最愛使用的密碼組合，則分別為「123456」、「12345678」、「123456789」、「1qaz2wsx」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「a123456」、「12345」、「123123」，其實字母數字排列組合之偏好和排行，與全球排行榜非常相似，而wsx其實也是鍵盤字母由上往下的排列。

NordPass指出，「123456」再度榮獲全球最糟糕的密碼之稱號，在過去6年的研究中，高達6次位居榜首，顯示無論哪一國的民眾，人們設定與使用密碼的習慣相當糟糕，傾向於使用好記的排列組合，而這6年來民眾使用密碼的習慣並無明顯改善。

專家建議，不應該在多個網站或服務中使用相同排列組合的密碼，因為一旦帳戶遭到盜用，則其他帳戶可能也面臨相同風險，因此建議設定密碼時長度必須達到20個字符以上，且包含大小寫字母、數字、特殊符號組合，且避免使用涵蓋生日、姓名或常用字等容易猜測得到的訊息。