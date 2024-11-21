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民眾誤信假投資遭詐2千萬　水上分局長社區宣導反詐

▲▼ 誤信投資遭詐千萬，水上警火速逮人，分局長親臨社區反詐宣導 。（圖／水上分局提供）

▲民眾誤信投資遭詐千萬，嘉義水上警逮獲車手 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上分局近日受理民眾因誤信詐欺集團以假投資之詐騙手法，遭誘騙以面交方式投入資金，總計損失約新台幣2000萬元，經被害人報案，專案小組報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，蒐證完後日前查緝5名詐欺車手及上游共犯到案，全案以組織犯罪、詐欺等案移送嘉義地檢署偵辦案。

▲▼ 誤信投資遭詐千萬，水上警火速逮人，分局長親臨社區反詐宣導 。（圖／水上分局提供）

▲水上分局長曾冠螢前進社區反詐宣導 。（圖／水上分局提供）

水上分局分局長曾冠螢表示，遭投資詐騙的民眾多為長輩，為讓嘉義縣內年長者們認識及防止被詐騙，特別於20日結合嘉義縣政府建設處，在水上鄉水頭村活動中心內舉辦交通安全宣導暨同步宣導反詐、識詐之相關訊息，藉由活動直接與長者們以面對面方式，期能提高民眾能對詐騙手法認知並建立警覺性。

▲▼ 誤信投資遭詐千萬，水上警火速逮人，分局長親臨社區反詐宣導 。（圖／水上分局提供）

透過分局長向長輩講解，詐騙集團常透過網路社群標榜「穩賺不賠、保證獲利」之標題投放廣告，或於交友軟體假冒帥哥、美女的大頭照，隨機與民眾攀談，初期會先讓民眾小額獲利，待取得民眾信任後，再慫恿加碼投資，後續再以籌碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才驚覺受騙，希望藉由此次宣導建立民眾識詐觀念，避免成為詐騙的受害者。

反詐是全民運動，若民眾若接獲可疑電話、簡訊或網路資訊，可撥打110或165電話諮詢，謹記「一聽、二掛、三查證」訣竅，以免受騙。

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