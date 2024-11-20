超衰男一口氣被騙4帳戶　詐團還訂喪葬花圈詛咒他

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）被指控2022年7月間將金融帳戶資料提供給詐騙集團使用，因而挨告；但他辯稱，自己一口氣被騙了4個金融帳戶，發現上當之後立刻掛失止付，還被詐團訂購喪葬花圈詛咒報復，絕無幫助詐團之意。桃園地院法官日前審理此案，認為阿榮的說詞與現有證據相符，花店老闆娘也確實有收到詐團成員訂購花圈的訊息，最終裁定阿榮無罪。

▲阿榮被詐團騙走帳戶、收到喪葬花圈詛咒，還被當成詐團幫助犯而吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮被指控在2022年7月間將自己名下的郵局帳戶金融卡、網路銀行帳號及密碼，提供給詐騙集團成員鄭姓男子使用，被檢方依幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪起訴。

阿榮到案之後辯稱，除了郵局帳戶之外，他還有另外3個銀行帳戶也一起被騙走，詐團成員說需要這些帳戶的金融卡進行徵信調查，當時他沒有多想，後來發覺被騙，第一時間就將這些帳戶全部掛失止付並報警，詐團發現不能再使用他的帳戶之後，竟然還在掛失止付的隔日，向花店訂購喪葬花圈，說他擋人財路。

桃園地院法官認為，阿榮出示與詐團成員鄭男的對話紀錄，還有4個帳戶的交易明細、金融機構聯防機制通報單等證據，經查證，內容都與他的說詞相符，而且他從接受警詢到法院審理程序的過程中，都沒有改口，說詞前後一致，沒有異常或不可採信之處。

此外，花店老闆娘也確實有收到鄭男的訊息，對方佯稱是阿榮的親叔叔，要向花店訂購花圈，還說「阿榮現在在殯儀館，但是我要送到住家」、「老闆娘不用填我的名，幫我填二姪子敬輓就好」。

法官認為，如果阿榮曾幫助鄭男詐欺、洗錢，鄭男為何要特別訂購花圈，詛咒阿榮是「已死之人」，可見詐團是因為阿榮突然醒悟並掛失止付，導致他們無法繼續使用上述帳戶，心有不甘，才會特地花錢做出訂購喪葬花圈這樣的行為。

法官進一步表示，檢方的卷宗內也沒有阿榮將帳戶「網路銀行帳號密碼」提供給鄭男，或者依照鄭男指示寄出相關物品的事證存在，最終認定此案證據不足，裁定阿榮無罪，全案仍可上訴。