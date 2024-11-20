女網友天天問暖暈船...他遭詐195萬還想上貢　警埋伏逮2車手

▲男子連遭假珠寶投資詐騙面交，草屯警方布署埋伏逮2車手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

劉姓男子先前結識一名女網友，經對方慫恿而投資其所謂珠寶生意達195萬元，本月初更前往銀行欲提領200萬元加碼投資，獲行方和警方聯手勸阻；未料劉男不死心，與詐騙集團再度約定進行面交款項，所幸警方專案小組獲悉後進行布署埋伏，當場成功查獲2名車手。

草屯警分局指出，中正派出所於11月1日接獲土地銀行草屯分行通報，稱一名男子疑遭詐騙，員警到場後透過詢問，得知該名劉姓男子係透過交友軟體與一名女網友聊天，對方多日向他噓寒問暖、相談甚歡，不久後便以知名珠寶公司名義，邀請他投資翡翠生意；劉男不疑有他，於10月間與對方所謂珠寶公司派遣的專員完成面交3次、共195萬元，當天更欲再提領200萬元進行加碼投資。

警方發現此為典型投資詐騙，因此積極勸阻，劉男當下雖放棄提款並離開銀行，但仍拒絕透露相關資訊，且說詞前後不一；警方擔心他持續受騙，除聯繫家屬關懷，也立即成立專案小組，透過少數線索與資訊、調閱店家及周邊監視器，查知日前面交畫面及車手使用交通工具。

而劉男果然於11月6日二度前往草屯土地銀行，欲再提款44萬元，警方獲報後立即前往關懷，並於約定地點布署埋伏，成功查獲前來面交的2名車手，並查扣犯嫌犯罪所得9萬元、被害人贓款44萬1千元、假冒知名珠寶公司收據5張、工作手機2具等相關物證，全案於偵訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送南投地檢署偵辦。