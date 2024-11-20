偏鄉牙疼苦等不到醫師　屏東仁和村長：外籍學歷醫補缺口可為解方

▲對於有牙齒就醫需求的長輩來說，林邊鄉仁和村長盧麗美（右）認為，讓鄉親多一些選擇，何嘗不是件好事。（圖／盧麗美提供）

記者莊智勝／屏東報導

近來波波醫師在台進行醫療行為議題在全台引發熱議，正反意見交鋒。屏東林邊鄉仁和村長盧麗美認為，只要經過紮實的醫學教育專業訓練，不管是國內、國外學歷，相信醫術不會差到哪裡去，其他鄉親們也會看，若真來的醫師醫術不好，他們也寧願多花一些時間，到鄰近鄉鎮就診。屏東縣議員許展維強調，讓具國外學歷的醫師彌補缺口，至少多一種選擇，總比甚麼都沒有來得強。

屏東縣議員許展維指出，偏鄉醫療資源匱乏的情況絕對比大都市民眾想像來得嚴重，雖然政府近幾年投入資源，補足偏鄉醫療硬體設施不足，無奈還是苦等不到醫護進駐。他舉例說，屏南一間醫院與高雄某醫學中心合作，醫師每周南下看診一次，有需求的患者搶掛號，從上午過卡後，往往到下午、晚間才能看到診，類似情況時常發生。許展維強調，既然偏鄉醫護比明顯不足，導致醫療匱乏，讓具國外學歷的醫師彌補缺口，來了至少多一種選擇，總比甚麼都沒有來得強。

盧麗美也表示，以偏鄉角度來看，當然是先求有再求好，畢竟也可以讓民眾有多點選擇機會，整件事絕對是利大於弊。

屏東瑪家鄉民代表柯俊傑說，原鄉部落對於持國外學歷的醫生接受度比想像中來得高，除非真的是落後國家，否則族人都認為從國外來的醫生很厲害，或許是因為信仰的關係，早期很多門諾、馬偕體系來的傳教士醫師，透過醫療資源的協助，順勢把宗教帶來部落，因此對於此議題根本沒有排斥的想法，反而覺得多多益善。