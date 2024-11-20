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年薪800萬人夫牙醫癡纏小三　「化蝶常隨妳左右」挨告下場曝

▲柯姓男子對學弟傾慕有加，但學弟卻有女友，去年2月得知學弟與女友分手後頻頻發簡訊追求跟蹤，引發學弟恐慌報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女網友表明分手拒當小三，已婚牙醫仍糾纏不休。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名已婚牙醫不甘女網友分手拒當第三者，頻寄卡片傳訊息企圖挽回芳心，更到女方工作地點獻花告白「我已經離婚，可以重新開始嗎」，還在女方住處外站崗，女方報警開立告誡書、聲請法院核發保護令仍甩不掉糾纏，憤而提告，台北地院指這名牙醫根本沒離婚，跟騷舉動令女方痛苦畏懼，依《跟蹤騷擾法》判刑6月、得易科罰金，可上訴。

本案牙醫年收入約800萬元，與妻子育有2名子女，他因看診邂逅本案擔任教職的女網友，2人交往發生親密關係，女方醒悟退出這場不倫戀，前年（2022年）9月主動分手、傳訊息給牙醫表明不想佔正宮便宜，「分開才好，感恩照顧，告辭」。

牙醫不願放手，傳訊息藉口勸說女方回診，想跟女方再見面，他自稱「不忍心妳成為牙科孤兒」、「別賭氣隨便找個牙醫，賠上健康跟容貌」，強調「哥絕不會因為娶不到妳，把你弄醜」、「讓我矯正牙齒其實是很幸運的事」、「哥在我病人心中，是最專業的牙醫」等語。

▲恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲已婚牙醫癡纏女網友，當眾獻花告白企圖挽回芳心。（示意圖／翻攝自pixabay）

女方斷然封鎖牙醫訊息，牙醫改寄信寄卡片示愛，企圖利誘女方「原本想帶妳去看新光傑仕堡總統官邸，做以後的新居，婚後每月給妳15萬生活費」，又動之以情「哥不是要你當小三，哥是要組一個正常的家庭」、「妳的好，只有哥知道，只有哥還在痴等妳回頭」、「我一直積極規劃未來，包括看房跟離婚...妳就知道妳在我心中有多重要」。

女方依舊不動心、拒接牙醫來電，牙醫寫電郵傳情「漫漫長夜欲語誰？思念XX（按：女方名字）淚雙垂，半年恩情從此斷，千呼萬喚頭不回」、「希望媽咪再給台北的爸比一次機會，他會好好疼妳的」、「台北又濕又冷，哥離婚以後，連個訴苦的對象都沒有」。

遠在中部的女方以為距離跟時間會沖淡一切，不料同年12月上課期間，牙醫翻牆進入校園、闖進她授課的教室向她獻花，告白「我已經離婚，可以重新開始嗎」，牙醫被趕走後，繼續徘徊學校圍牆外，等女方下班，牙醫跟到女方住處外站崗、坐在路邊的機車上賴著不走，並傳訊息「去妳教室後面的大樹，了此殘生，化蝶常隨妳左右」。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

女方嚇壞了，報警開立跟騷告誡書給牙醫，隔年（2023年）3月再獲法院核發保護令，禁止牙醫不得再監視、跟蹤女方，但牙醫期間仍持續傳「睡了嗎？要不要打電話給我？」等騷擾訊息，女方決定提告斷開這一切。

牙醫否認跟騷，反批女方突然說不想當小三、要分手，害他跟元配談好離婚卻進退兩難，元配對女方提告侵害配偶權求償，女方誣賴他涉嫌性侵，他自認挽留女方是人之常情，卻遭女方設計仙人跳。女方批牙醫通篇謊言沒悔意，使她蒙受困擾與創傷，請求重判。

法官認為女方已表明分手立場並封鎖牙醫，毫無藕斷絲連舉動，牙醫卻單方面糾纏不休、對女方的意願置若罔聞，使女方遭受情緒勒索、痛苦畏懼，且牙醫「迄今根本沒有離婚」，又不能正視自己錯誤，依《跟蹤騷擾法》判他6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

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