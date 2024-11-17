沒關車門害死人！轎車夜停路邊　年輕女騎士「閃不過」撞上重摔亡

▲邱女開車載陳姓男友人，行經屏東枋寮一處路段，開門下車卻沒有關門，導致陳姓女騎士撞上後傷重身亡。（資料照／記者陳崑福攝）



記者柯振中／綜合報導

屏東縣一名邱姓女子2023年某日晚間開車載陳姓男友人，因為感覺車子有異狀，在枋寮鄉中山路二段下車查看。怎料陳姓男友人打開車門沒關上，導致20多歲的陳姓女騎士撞上後傷重身亡，2人因此被告上法院。屏東地院審理經過審理，依照過失致死罪，分別判處邱女、陳男6個月及7個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，邱女2023年4月某天晚間駕駛汽車，載著陳姓友人在路上行駛，行經枋寮鄉中山路二段一帶時，因為發現車況有異，於是將車輛停放在路上，佔用了一半的機車道，並且直接下車檢查。陳男得知車子有狀況，也跟著開門下車。

不料邱女下車以後，沒有在車後擺放故障標誌，陳男更是沒有關上車門，導致騎機車行經該路段的陳女沒發現狀況，閃避不及撞上，當場受到重傷。

由於陳女出現呼吸衰竭心跳停止、硬腦膜下出血合併瀰漫性腦水腫、左肺氣血胸等症狀，儘管被送醫治療，仍因為傷勢過重，到院前不治身亡。陳女的父親得知噩耗，完全無法接受，氣得將邱女、陳男一狀告上法院。

雖然陳女當時超速28公里，且沒有注意車前狀況、未隨時採取必要之安全措施，為肇事次因。不過，屏東地院法官認為，邱女、陳男未注意應該注意的義務，而導致本件交通事故發生，且事後對於賠償一事，採取消極的態度，犯後態度非佳，最終衡量智識程度、職業、經濟及家庭生活狀況等條件，分別依照過失致死罪，判處邱女6個月有期徒刑、陳男7個月有期徒刑，全案仍可上訴。