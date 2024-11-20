「妳帳號涉洗錢」假刑警騙屏東婦匯27萬5　枋寮警成功攔詐

▲枋寮警分局枋寮派出所警員林琮憲等人成功攔阻陳女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子通訊軟體接獲自稱在高雄市政府警察局偵查隊工作的「張志忠」訊息，指她帳戶涉及洗錢案，可以幫她重新設置一個新帳號並匯款就可以銷除刑案紀錄，讓她信以為真，到枋寮區漁會匯款，行員發覺有異，聯絡枋寮警方到場，拆穿騙局，成功攔詐27萬5000元。

枋寮警分局枋寮派出所於日前接獲枋寮區漁會銀行行員來電，稱有一女子神色有異、說詞反覆疑似遭到詐騙，請警方到場協助，警員林琮憲、胡容慈及實務訓練生王建傑獲報前往了解。

到場得知，陳姓女子稱手機LINE通訊軟體收到名稱為「張志忠」的陌生訊息，對方表示，自己在高雄市政府警察局偵查隊工作；又出示假證件取信陳女，並向她說其帳戶有涉及到洗錢案件，可以幫助她重新設立一個帳戶並匯款指定金額就可以消除掉刑案紀錄。

對方也指導陳女前往銀行匯款等相關流程，陳女遂依照指示前往銀行要進行匯款，所幸經行員運用枋寮警分局提供的提領提問表關懷她後，發現她可能落入詐騙集團的陷阱，便通報警方聯手向陳她勸說，並提供類似之案情的詐騙新聞供被害人參考，她始驚覺遭詐，成功協助攔阻新臺幣27萬5000元。

為感謝轄內金融機構積極攔阻詐騙案件，枋寮警分局長林俊雄率員與枋寮區漁會理事長同時也是屏東縣議員陳志成前往枋寮區漁會，表揚機警行員之義行並頒發感謝狀及致贈獎金予有功人員。

陳志成議員表示，行員平日工作忙碌之餘，仍不餘遺力與警共同守護民眾財產安全，藉由公開表揚機會，鼓勵各金融機構及超商共同攔阻詐騙犯罪，並大力支持推動防詐騙宣導，透過警銀聯防的聯手合作，將詐騙行為阻斷於臨櫃匯款前，成功守護民眾的財產安全。

林俊雄分局長特別感謝行員運用本分局所製發的提領提問表積極關懷民眾，將反詐騙觀念深植民眾內心，保護民眾免受詐騙的危害。詐騙手法日新月異，應隨時保持警惕，提醒民眾，檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，也不會在電話中通知傳喚或製作筆錄，類似詐騙手法高發群是年長族群及退休人員。