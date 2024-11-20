司機員猝死駕駛艙　台鐵稱無身心異狀：報到量測符合出勤規定

▲台鐵54歲林姓司機員倒臥駕駛台，送醫搶救不治。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名54歲的機車長今(20日)駕駛區間車原訂從花蓮和平站發車，突然昏倒於駕駛室，列車長呼叫聯繫不上司機員，衝往駕駛室發現司機員昏倒，緊急送醫後不治死亡。台鐵公司表示，該名機車長上班報到時相關量測皆符合規定，無身心異狀，符合出勤規定。

今天上午10時47分，台鐵一列4021次區間車在花蓮和平火車站到發車時間仍未開車，列車長多次呼叫司機員無回應，列車長察覺有異後立即前往駕駛室查看，發現司機員已倒在駕駛座上，沒有生命跡象，經通報後緊急送往醫院急救，搶救無效死亡。

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台鐵公司回應指出，宜蘭機務段林機車長今日依排定工作班擔任駕駛工作，於上班報到時相關量測皆符合規定值，且無身心異狀，符合出勤規定。

台鐵說明，林機車長駕駛第4006次區間快車至和平站後（上午8時51分到），原編組續折返擔任第4021次（10時47分開）開往樹林區間快車，於開車前列車長前往駕駛室發現司機員昏倒於駕駛室，立即通知和平站呼叫救護車，11時10分送往花蓮805醫院急救。

台鐵表示，宜蘭機務段接獲消息後，立即成立關懷小組並通知家屬，段長及機務處主管已趕往805醫院瞭解狀況並協助關懷家屬。