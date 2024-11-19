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囂張詐團騙退休婦5千萬！警圍捕轟11槍　內湖：過程並無不當

記者張君豪／台北報導

內湖西湖所警方19日上午9時23分在文湖街11巷112巷口要逮捕涉嫌假投資詐騙的車手2人組時，發現孫姓車手駕車逃逸並企圖衝撞警用機車，西湖所警員李文棟當場連開11槍射擊車手駕駛白色轎車的輪胎，過程中因打中金屬輪框造成彈頭碎片反彈，李員和警員曾駿倫大小腿均遭彈頭碎片刮傷。

▲內湖西湖所勇警李文棟開11槍制止車手，過程造成他及曾員遭子彈破片擦傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖西湖所勇警李文棟開11槍制止車手，過程中造成李員及曾員遭子彈破片擦傷。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

西湖所警方表示，這起詐騙案是一名年約60歲的退休女子，8月間在臉書看到投資詐騙廣告，她受邀加入LINE投資群組後，詐團以可以內線交易「穩賺」為由，誘騙被害人出面交款20多次，被害婦人被騙5千餘萬元。

▲內湖西湖所勇警李文棟開11槍制止車手，過程造成他及曾員遭子彈破片擦傷。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人11月向警方報案，19日得知詐團車手群要出面取款，西湖所警方出動6名派出所專案警力追捕詐團犯嫌5人，原本打算在文湖街21巷周遭布置警力合圍逮捕車手，未料車手孫男拒絕下車並意圖衝撞拒捕，警員喝令停車不聽後，對方再度朝社區圍牆衝撞，警方判斷詐團車手駕車已造成實質危害，警員李文棟當場朝輪胎連開11槍。

當時包含西湖所警員曾駿倫和陳薈晶持槍戒備，僅李員朝犯嫌車輛輪胎開槍，子彈打到堅硬的輪框造成彈頭破片反彈，李員和曾員身上腿部均有遭彈片擦傷。警員依法開槍過程經分局檢視畫面，3警持槍接戰、戒備過程與射擊動線並未重疊，內湖警方強調，警員開槍過程並無不當。

▲內湖西湖所勇警李文棟開11槍制止車手，過程造成他及曾員遭子彈破片擦傷。（圖／記者張君豪翻攝）

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