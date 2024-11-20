母女檔SOGO百貨專櫃偷包　業者PO社群肉搜...隔天投案繳回

記者張君豪／台北報導

台北市大安區SOGO百貨6樓的波特包專櫃日進行促銷，正當銷售人員奮力賣包促銷時，卻遭到一對母女檔登門偷竊該專櫃的側背包和皮夾，總計損失約1萬多元，業者事後把監視器錄下的女慣竊影片PO上網引發網友熱議，這對母女自知法網難逃，19日上午專程從新北市林口搭車到轄區敦化南路派出所投案，並繳回偷竊商品，警方仍依竊盜罪嫌移送。

▲母女檔慣竊行竊過程都被監視器拍下，事後向警方投案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區大安警方表示，這對母女檔廖女（66歲）、李女（37歲）經查均有竊盜前科，兩人17日晚間逛專櫃時，母親看上該品牌的側背包，女兒則喜歡皮夾，於是兩人下手偷竊完商品後轉身搭電扶梯離去。





但店家忙於促銷活動，直到18日營業盤點庫存才發現商品遭竊，有店員PO文爆料公社及其他社群平台肉搜，兩母女驚覺似乎被網友認出身分，19日上午10時許搭車到派出所投案，並繳回偷竊的皮夾和斜背包。

雖然兩人到案辯稱偷竊背包是一時喜歡，加上經濟能力不足才會下手偷竊，但警方發現被竊的皮夾、斜背包吊牌、夾層的泡棉、厚紙板都保存完整，懷疑兩母女可能透過網拍或其他管道銷贓營利，正循線深入追查，訊後依涉犯竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安警方呼籲，民眾購買任何物品應衡量自身財力，切勿心存僥倖、以身試法，警方對於任何不法行為均將依法查辦，以維市民財產安全。





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