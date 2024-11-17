台中市優化監視器系統箱位置　2年改善40處不再擋行人

▲台中市警局優化監視器系統箱位置。圖為太平區樹德路與太順路口改善後。（圖／台中市警局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市過去25年來建置3萬2378支監視器鏡頭，台中市警局去年起針對治安要點路口的設備位置檢討優化，發現部分監視系統箱位置影響行人通行，去年調整12處鏡頭、今年調整28處，共40處鏡頭，提升人行環境品質，致力於打造「有愛無礙」的友善行人環境。

台中市警局表示，中市錄影監視系統自1999年起開始建置，至去年底已建構7273組、3萬2378支鏡頭，數量為全國之冠，妥善率高達99%以上，因道路線型變更、標線繪設位置改變等空間因素，早期設置監視系統箱體位置有影響行人通行順暢的情形，去年發現12處、今年發現28處，均已改善。

市警局說，今年針對不適合置放箱體處，採吊掛式主機箱設計或調整箱體至合適地點設置，包括西區、北區、南區、南屯區、北屯區、西屯區、豐原區、霧峰區、大里區、梧棲區、大甲區、后里區、太平區及潭子區等行政區。

立法院於今年4月16日三讀通過「行人交通安全設施條例」，從工程、教育、監理及執法4大面向，明確規範行人交通安全設施推動及改善，完善行人動線及提升交通安全，營造友善行人通行環境。臺中市近年來都市建設蓬勃發展，在有限人車通行空間下，加上眾多民生之公共設施所需箱體（如電力、電信、交通號誌箱及錄影監視系統箱體等），需用路者與管理機關協力，共同維護公共空間安全與順暢，以營造友善之通行環境。