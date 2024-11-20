黑浮咖啡爆欠薪！員工怒「老闆你再裝死」　業者曝現況全說了

▲黑浮咖啡爆財務危機。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

連鎖咖啡店「黑浮咖啡」自9月起陸續有多家門市歇業，有員工爆料集團爆發財務危機，並有工資糾紛，近日也有許多部落客發文示警，提醒會員盡早消費，避免儲值金成壁紙被割韭菜。不過黑浮集團強調，集團沒有倒閉，未來會陸續恢復營業，至於員工薪資會確保在11月底前發放完畢。

黑浮集團成立至今13年，被稱作是被咖啡耽誤的甜點店，集團旗下除了黑浮咖啡、奎克咖啡，還有湳洋鍋物、炸點串串場。今年9月起，黑浮咖啡台北信義、高雄岡山、屏東東港、台北復興都陸續熄燈，業者稱是人力短缺和租約到期。

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▲奎克咖啡義享店。（圖／記者許宥孺攝）

不過隨著員工在網路上爆料集團經營不善、欠薪問題，前議員王浩宇就呼籲，大家真的要吃請付現金就好，不要當韭菜被割。部落客「捲捲」也示警，她11月5日去台鋁店用餐，結帳的時候店員還在跟客人遊說加碼儲值，有點過分，10日經過台鋁店時，就貼出本日公休的公告，「其實早就歇業了，竟都還不說」，呼籲消費者趕快去消費或領回現金。

而黑浮老闆的社群軟體也被員工灌爆，「我們直接去勞工局投訴囉~」、「不要再一半一半這樣發了ㄟ我們也要生活！」、「老闆你再裝死，你的員工都要餓死了」、「沈哥我身上沒錢吃飯了，要不要發薪水」、「沈哥敢不敢發個公告，延薪現在是理所當然喔」。

▲黑浮咖啡巨蛋店今日正常營業，店內有不少消費者。（圖／記者許宥孺攝）

目前黑浮咖啡高雄文山店、高雄台鋁店暫停營業；奎克咖啡高美店、巨蛋店20日暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業；炸點串串場高雄店暫停營業。《ETtoday新聞雲》記者今日走訪黑浮咖啡巨蛋店（原本公告暫停營業）、奎克咖啡義享店，店家正常營業，店內有不少消費者正在用餐。

黑浮集團今日針對近期傳聞做出澄清，強調「集團並未倒閉」。目前，旗下各品牌分店部分仍持續營運，部分暫時歇業是因進行人員調整。此外，集團已成功引入策略投資夥伴，並積極展開品牌重塑計畫，未來將陸續恢復營業。

黑浮咖啡坦言，近年來受到疫情衝擊、融資環境惡化等因素影響，加上今年下半年接連遭受颱風侵襲，導致短暫的財務壓力。面對種種挑戰，黑浮承諾將全力克服，絕不放棄。

▲黑浮咖啡巨蛋店。（圖／記者許宥孺攝）

針對近期引發關注的薪資延發問題，黑浮說明，因颱風等不可抗力因素影響資金流，確實造成薪資發放延遲。但集團已積極改善，並承諾每月底前將上個月薪資全額發放，目前正全力確保10月薪資能在11月底前發放完畢。

針對消費者關心的儲值金退費事宜，黑浮強調，儲值金可在集團旗下4個品牌通用。若消費者仍希望辦理退費，可親臨黑浮總部或致電客服，集團已成立專案小組受理，請消費者無須擔心。