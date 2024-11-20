中國前首富遭霸凌！怒批現任首富「以強欺弱」

▲「農夫山泉」董事長鐘睒睒。（圖／翻攝自農夫山泉官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前首富、「農夫山泉」董事長鐘睒睒20日在演講上提及他先前遭到「網暴」（網路暴力）的經歷，要求抖音、今日頭條兩大網路平台刪除有關他的謠言，並痛批兩平台母公司「字節跳動」的創辦人張一鳴「以強欺弱，霸凌弱小」。

鐘睒睒先前因為外表特徵，被網路上的不知名人士指控為「日本戰犯後代」，連他的公司「農夫山泉」都被貼上「漢奸企業」的標籤，遭到大量消費者抵制。

▼「字節跳動」創辦人張一鳴。（圖／CFP）



鐘睒睒20日在演講時提及此事，直指「字節跳動」旗下的抖音、今日頭條兩大平台助長謠言散播，導致他及公司受到網路暴力，「請各位媒體的公正力量，共同捍衛網絡輿論的文明價值。」

鐘睒睒也喊話「字節跳動」的創辦人張一鳴，「今日頭條你是實際控制人，同樣你是盈利性企業。你是一個有足夠量掌控輿論的平台企業，因為這樣的背景，所以請你承擔企業文明的規則。」

▼謠言稱鐘睒睒是日本戰犯的後代。（圖／翻攝抖音）



鐘睒睒認為，字節跳動的演算法應該明白公布於眾，「沒有一種標準是不可以公布的，應該公開公布，並讓所有使用者來評價其意義。」

鐘睒睒指出，「以強欺弱，霸凌弱小，這不是你個人的行為，是對人類技術文明的褻瀆，我請求頭條和抖音，不要以所謂的避風港原則，對這些行為進行搪塞。」

鐘睒睒強調，「請立即刪除對我的傷害與污蔑。請求他們刪除言論，圖片，停止對一個中國公民的侵害。我個人希望今日頭條，抖音平台，對我個人的謠言傷害，我在等待你們誠懇的道歉，我會一直等待。」

▼抖音、字節跳動母公司「字節跳動」。（圖／路透社）

