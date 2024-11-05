字節跳動上半年營收直逼Meta　Tiktok狂飆！全球市場收入增長60％

▲字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

消息指，字節跳動2024年上半年的整體收入增長超35%，約達730億美元，在TikTok的帶動下，國際市場收入增長超過60%，約達170億美元，代表著字節跳動2024年上半年的營收不僅在大陸遙遙領先，國際市場上更逼近上半年營收755.27億美元的全球最大社群媒體「Meta」。對此，字節跳動官方並未做出任何回應。

▲抖音海外版「TikTok」。（圖／CFP）

《科創板日報》報導，字節跳動國際市場主要來自TikTok帶來的廣告收入。據OnlyAccount.io最新數據，2024年上半年，抖音海外版TikTok的下載量已達到4.882億次，這是TikTok自推出以來第二高下載量。

數據顯示，TikTok廣告收入於2023年各季度都在攀升，僅2023年，年度總收入便高達38億美元。TikTok平台上的媒體和娛樂累廣告佔比最高，達到30%，這部分廣告商為TikTok貢獻出10億美元的收入。

然而，字節跳動憑藉抖音和今日頭條等應用軟體帶來的廣告和電商收入卻在大陸國內市場較同期趨緩。外界分析，字節跳動廣告收入，極大一部分來自商家的廣告投放，隨著電商業務下行，商家在環境不振的情況下，投放廣告的意願降低。

至於TikTok在國際市場上雖大鳴大放，但西方國家「封殺」、「限制」的困境仍未解決，在未來發展不明的情況下，字節跳動陸續將戰略天秤移往AI，其中，大模型是字節跳動三年來，少有的「大力投入」新業務，便可一窺端倪。

